Zvijezda kultne serije uskočila u bikini 20 godina nakon što je gola pozirala za Playboy

Charisma Carpenter, glumica koju su milijuni gledatelja upoznali kao Cordeliju Chase u kultnoj seriji Buffy ubojica vampira, ponovno je privukla pažnju javnosti novim fotografijama s odmora. Slavna glumica pozirala je u crvenom bikiniju i pokazala da i u 56. godini izgleda fantastično.

Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko opuštenih fotografija uz more, a pratitelji su je zatrpali komplimentima zbog njezine vitke figure i mladolikog izgleda.

''Mogla bih se naviknuti na ovo'', kratko je napisala uz objavu kojom je pokazala kako uživa u mirnijem životnom tempu, daleko od holivudskog kaosa.

Njezine nove fotografije ponovno su podsjetile i na razdoblje kada je prije više od dva desetljeća pozirala za Playboy. Charisma je tada izazvala veliku pažnju snimanjem za legendarni muški magazin, a mnogi danas komentiraju kako se gotovo uopće nije promijenila.

Glumica je svjetsku slavu stekla krajem devedesetih zahvaljujući ulozi popularne Cordelije Chase u seriji Buffy ubojica vampira, a kasnije je istu ulogu nastavila igrati i u spin-off seriji Angel. Godinama kasnije ponovno se vratila ''Buffyverseu'' kroz audio projekt Slayers, iako je priznala da je dugo dvojila želi li se ponovno povezati s franšizom.

Razlog tome bile su njezine javne optužbe protiv tvorca serije Jossa Whedona, kojeg je 2021. prozvala zbog, kako je rekla, toksičnog i neprijateljskog ponašanja na setu. Tvrdila je i da ju je tijekom trudnoće vrijeđao te joj prijetio otkazom, nakon čega su se javile i druge zvijezde serije sa sličnim iskustvima.

Unatoč svemu, Charisma je kasnije objasnila kako joj je upravo lik Cordelije pomogao pronaći vlastitu snagu i samopouzdanje u privatnom životu. Istaknula je da je kroz godine na neki način odrasla zajedno sa svojim likom te da joj je ta uloga obilježila život i karijeru.

Danas je posvećena obitelji i sinu Donovanu, a fanovi su složni u jednom — glumica i dalje izgleda jednako upečatljivo kao i u vrijeme najveće slave.

