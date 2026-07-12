Vruće koncertno izdanje Maje Šuput: U minijaturnim hlačicama sve je poglede usmjerila na svoje noge

Maja Šuput oduševila je publiku u Lepoglavi energičnim nastupom u upečatljivom srebrnom korzetu i kratkim traper hlačicama.

Maja Šuput još je jednom pokazala zašto slovi za jednu od najenergičnijih domaćih izvođačica. Na koncertu u Lepoglavi plijenila je pažnju upečatljivim scenskim izdanjem koje je savršeno pratilo atmosferu večeri.

Pjevačica je na pozornicu izašla u srebrnom metalik korzetu koji je naglasio njezinu figuru, iskombiniranom s vrlo kratkim poderanim traper hlačicama, crnim čizmama do koljena s visokom potpeticom i efektnom ogrlicom, dok je raspuštenu plavu kosu nosila u valovima s polupodignutom punđom.

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Fotografije otkrivaju da je Maja od prve do posljednje pjesme držala publiku na nogama. Pozornicom je dominirala osmijehom, plesom i prepoznatljivom energijom, a okupljeni su uglas pjevali njezine hitove, podizali ruke u zrak i mobitelima bilježili svaki trenutak koncerta.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

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Dojmove nije skrivala ni nakon nastupa, pa je na Instagramu podijelila niz fotografija uz emotivan opis.

"Dakleeee kakva noć! Hvala Lepoglava, tolikoooo je bilo dobro da se ne može opisati slikama... Hvala vam od srca, uživala sam k'o nikad", napisala je uz slike.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Natalie Balmix - 1 Foto: Luka Čop

Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

Sudeći prema fotografijama i reakcijama publike, Lepoglava je pjevačici priredila večer za pamćenje, a Maja je još jednom dokazala da uz atraktivne modne kombinacije i zaraznu energiju zna napraviti pravi koncertni spektakl.

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