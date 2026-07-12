Emotivna poruka Fani Stipković odjeknula je glasno: "Nogomet ne pripada jednoj naciji"

Fani Stipković emotivnom je porukom iz Los Angelesa poručila da nogomet pripada svima, zahvalila FIFA-i na gostoprimstvu i čestitala Španjolskoj na plasmanu u polufinale Svjetskog prvenstva.

Fani Stipković javila se iz Los Angelesa, gdje je zajedno sa suprugom Fernandom Hierrom pratila četvrtfinale Svjetskog prvenstva te s pratiteljima podijelila niz fotografija koje otkrivaju djelić atmosfere s jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu.

Pozirala je na stadionu, iza kulisa susrela brojne nogometne zvijezde i uglednike, a nije propustila ni trenutak za opuštanje na plaži i večernji izlazak.

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Fani Stipković - 6 Foto: Instagram

Najviše pažnje ipak je privukla njezina emotivna poruka o nogometu i zajedništvu, u kojoj je istaknula da najveće svjetsko natjecanje nadilazi granice i nacionalnosti.

"Nogomet ne pripada jednoj naciji. Pripada svima koji su spremni vjerovati u devedeset minuta mogućnosti. Različiti jezici. Različite zastave. Različite priče. A u Los Angelesu, kada je zazviždao posljednji zvižduk, nogomet je ponovno postao jezik koji svi razumiju. Čestitam Španjolskoj na plasmanu u polufinale", poručila je Fani.

Fani Stipković - 3 Foto: Instagram

Fani Stipković - 4 Foto: Instagram

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U objavi je zahvalila i FIFA-i na gostoprimstvu tijekom prvenstva te zaključila da se njezino putovanje nastavlja.

Fotografije svjedoče kako je, osim utakmica, iskoristila priliku za druženje s nogometnim velikanima, među kojima su i bivši Hierrovi reprezentativni kolege, dok je s tribina pratila spektakularnu atmosferu na stadionu u Los Angelesu.

Fani Stipković - 6 Foto: Instagram Screenshot

Fani Stipković Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Objavom je još jednom pokazala koliko joj nogomet znači, ali i da ga doživljava kao mnogo više od igre – kao univerzalni jezik koji spaja ljude iz svih dijelova svijeta.

Na jednoj od utakmica društvo joj je pravio slavni glumački par, o čemu više čitajte OVDJE.

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