Jedan od najvećih DJ-eva svijeta za Dnevnik Nove TV otkrio zašto obožava Hrvatsku

Dvaput je proglašen najboljim DJ-em svijeta, a ras-plesao je i publiku splitske Ultre. Hardwell je jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjeg festivala, a evo što je - samo za Dnevnik Nove TV otkrio prije izlaska - na pozornicu.

Nizozemski DJ i glazbeni producent Hardwell već više od desetljeća slovi za jedno od najvećih imena svjetske elektroničke scene, a ni ovog ljeta nije propustio nastupiti na Ultra Europe festivalu u Splitu.

Zvijezda koja je bila dio prvog izdanja festivala 2013. godine ponovno je oduševila publiku, a u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrila je zašto se uvijek rado vraća u Hrvatsku, koliko improvizacije ima u njegovim nastupima, što misli o umjetnoj inteligenciji u glazbi te koja je najveća cijena života na svjetskim turnejama.

Hardwell priznaje da mu je Ultra Europe postala posebna tradicija te da se upravo zbog atmosfere i publike uvijek veseli povratku.

"Prije svega, volim Hrvatsku. Ovdje se svi drže zajedno kao obitelj, već je gotovo tradicija da godinama zatvaram Ultra festival ovdje u Europi, u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio toga. Uvijek se odlično provedem kad sam ovdje, tako da je odgovor jednostavan – volim se vraćati", rekao je.

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Hardwell - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Iako njegovi nastupi djeluju savršeno isplanirano, Hardwell otkriva da je velik dio seta zapravo spontan.

"Znam samo kako ću otvoriti i zatvoriti set. Sve između toga uvijek improviziram. Mislim da mi upravo to čini posao puno zabavnijim", objasnio je.

Elektronička glazba često prednjači u prihvaćanju novih tehnologija, a Hardwell smatra da umjetna inteligencija može biti vrijedan saveznik u kreativnom procesu.

Hardwell Foto: Zvonimir Barisin / CROPIX/Cropix

"Obožavam umjetnu inteligenciju. Sve ovisi o tome kako je koristiš. Za mene je to alat koji mi pomaže biti kreativniji i dolaziti do novih ideja. Nikad je ne bih koristio da napravi cijelu pjesmu pa da ja samo doradim nekoliko stvari", rekao je.

Otkrio je i kako AI koristi u praksi.

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"Mogu napisati vlastitu pjesmu i otpjevati je. Nisam baš pjevač, zvuči prilično loše, zato me radije pustite da puštam glazbu", našalio se. "Ali taj svoj vokal mogu dati umjetnoj inteligenciji i, primjerice, dobiti ženski vokal kako bih stekao dojam kako bi pjesma mogla zvučati. To mi uvelike olakšava posao jer mogu donositi kreativne odluke koje prije nisam mogao."

Hardwell - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Iako mnogima njegov život izgleda kao ostvarenje snova, Hardwell priznaje da iza glamura stoje i brojna odricanja.

"Ljudi često podcjenjuju koliko je teško nositi se s vremenskim zonama i stalnim putovanjima po cijelom svijetu. Nemaš baš klasičan život. Ne viđam prijatelje i obitelj toliko često koliko bih želio. Mislim da je to jedna od mana", iskreno je priznao.

Hardwell - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ipak, ne skriva koliko je zahvalan na karijeri koju je izgradio.

"Ne želim se žaliti. Sam sam izabrao posao iz snova i jako sam ponosan na njega. Ovo je najbolji posao na svijetu jer mogu gledati ljude koji su sretni i pritom stvarati glazbu. Na tome sam stvarno zahvalan", zaključio je.

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