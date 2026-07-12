Nisu marili za poglede: Jedno od drugoga nisu se odvajali ni u moru

Camila Morrone uživa u romantičnom odmoru u Italiji s dečkom Coleom Bennettom, s kojim je u vezi posljednjih godinu dana.

Američko-argentinska glumica i model Camila Morrone potpuno je okrenula novu stranicu u ljubavnom životu. Gotovo četiri godine nakon prekida veze s holivudskom zvijezdom Leonardom DiCaprijem, 29-godišnja ljepotica snimljena je u romantičnim trenucima s dečkom Coleom Bennettom tijekom odmora na talijanskoj obali.

Par je uživao na plažama Porto Ercolea, gdje su ih fotografi uhvatili kako se grle i razmjenjuju nježnosti u moru, ali i na ležaljkama uz plažu. Camila je nosila jednostavan crni bikini i sunčane naočale, dok je Bennett bio u svijetloplavim kupaćim gaćicama.

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Camila Morrone i Cole Bennett - 2 Foto: Profimedia

Camila Morrone i Cole Bennett - 3 Foto: Profimedia

Zaljubljeni par nije skrivao emocije, a prizori zagrljaja i poljubaca jasno su pokazali koliko su bliski.

Bennett, poznati američki redatelj glazbenih spotova koji je surađivao s izvođačima poput Eminema, Jacka Harlowa, Wiza Khalife, J. Colea i Kida Cudija, s Camillom je prvi put povezan u srpnju prošle godine. Tada su zajedno viđeni u šetnji i kupnji njujorškim SoHoom, a svjedoci su tvrdili da nisu skidali pogled jedno s drugoga.

Camila Morrone i Cole Bennett - 5 Foto: Profimedia

"Šetali su zagrljeni. Djelovali su jako sretno dok su razgledavali trgovine, a Cole je Camilu gledao s puno nježnosti", ispričao je tada izvor za magazin People.

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Prije Bennetta, Camila je više od četiri godine bila u vezi s DiCapriom. Njihova romansa započela je krajem 2017. godine, a tijekom veze često su punili naslovnice zbog razlike od čak 23 godine. Iako su zajedno odlazili na brojne događaje, svoju su privatnost nastojali čuvati podalje od javnosti. Veza je završila u kolovozu 2022., a DiCaprio je danas u vezi s talijanskim modelom Vittorijom Ceretti.

Camila Morrone i Cole Bennett - 4 Foto: Profimedia

Camila Morrone - 3 Foto: Profimedia

Camila Morrone (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Čini se da je Morrone u Coleu pronašla veliku ljubav, ali i snažnu podršku. Kada je u ožujku premijerno prikazana njezina Netflixova horor-serija "Something Very Bad Is Going to Happen", Bennett joj je javno uputio dirljivu poruku.

Camila Morrone - 5 Foto: Profimedia

Camila Morrone (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

"Nikada nisam bio ponosniji na nekoga. Ona je najpredanija osoba koju poznajem i nevjerojatno je talentirana. Ta djevojka me inspirira svaki dan", napisao je na društvenim mrežama, dodavši da je Camila mjesecima posvetila cijeli svoj život tom projektu.

Najnovije fotografije s talijanske obale pokazuju da njihova ljubavna priča ide u odličnom smjeru. Zaljubljeni pogledi, zagrljaji u moru i opušteno uživanje na suncu otkrivaju da Camila i Cole ni nakon godinu dana veze ne skrivaju koliko uživaju jedno u drugome.

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