Pretraži
ljubav cvjeta

Nisu marili za poglede: Jedno od drugoga nisu se odvajali ni u moru

Piše E. G., Danas @ 19:55 Celebrity komentari
Camila Morrone i Cole Bennett - 1 Camila Morrone i Cole Bennett - 1 Foto: Profimedia

Camila Morrone uživa u romantičnom odmoru u Italiji s dečkom Coleom Bennettom, s kojim je u vezi posljednjih godinu dana.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Camila Morrone i Cole Bennett snimljeni na plaži
ljubav cvjeta
Nisu marili za poglede: Jedno od drugoga nisu se odvajali ni u moru
VItomira Lončar i Ivica Šimić se vratili u Hrvatsku
novo poglavlje
Velika odluka našeg glumačkog para poslije 10 godina: "Život se okrenuo naglavačke"
Bianca Censori u šetnji odjevena u prozirni kombinezon
izbezumila mnoge
Je li ispod kombinezona nosila išta? Zbog ovog izdanja svi se postavljaju isto pitanje
Tko je Andrej Meljničenko?
život na visokoj nozi
Megajahtom na ljetovanje u Hrvatsku: Tko je ruski oligarh koji je milijarde prebacio supruzi Srpkinji?
Vjenčali su se Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj
imaju trojicu sinova
Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina
Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Tamare Lazić Strugar u Hrvatskoj
''zauvijek u našim srcima''
Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa
Vjenčali su se Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj
imaju trojicu sinova
Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina
Novinar Nove TV Ivan Forjan dobio sina
čestitamo od srca!
Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!''
Veliko slavlje u obitelji Rakitić, njihova starija kći proslavila 13. rođendan
veliko slavlje!
Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije!
Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera u Dubaiju
još traje istraga
Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
Marko Grubnić ponovno zapalio društvene mreže: Fotografije iz Marbelle izazvale lavinu komentara 8
''Holy body!''
Nauljeni Grubnić pohvalio se nestvarno isklesanim torzom: ''I mi imamo našeg Haalanda!''
Zvonko Barišić uoči koncerta Thompsona u Zaprešiću 5
Očekuje se 30.000 ljudi
Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV uoči koncerta: "U Zagreb ćemo se vratiti kad bude..."
Severina ukrala svu pozornost u vrućim hlačicama: Blistala na otvorenju novog beach kluba u Splitu 3
podigla temperaturu
Seve u vrućim hlačicama okrenula leđa kameri, izrez je otkrio više od očekivanog
Thompson zapjevao u zagrebačkom Studentskom centru 3
veliki interes
Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom
Maja Šuput i Bloom na odmoru u Marbelli 3
dnevna doza slatkoće
Pogledajte kako je Majin Bloom opet dokazao da je najveći šarmer među domaćim mališanima
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Petnaest osoba poginulo u prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu
U VIJETNAMU
Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi
Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću
"DIO POSLA"
VIDEO Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"
Naoružani pljačkaš tijekom bijega pucao na policiju, pronađen je mrtav
NAKON PLJAČKE
Ovo su detalji dramatične akcije u kojoj je umro Aleksić: U susjedstvu pucao na policiju i držao taoca
show
Vjenčali su se Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj
imaju trojicu sinova
Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina
Veliko slavlje u obitelji Rakitić, njihova starija kći proslavila 13. rođendan
veliko slavlje!
Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije!
Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Tamare Lazić Strugar u Hrvatskoj
''zauvijek u našim srcima''
Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa
zdravlje
Zašto žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom?
Odgovor je dalo 27.931 žena
Zašto žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom?
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
zabava
"Ovo pokazuje kakav smo narod": Snimka iz Splita podigla prašinu na društvenim mrežama
Kakvo ponašanje…
"Ovo pokazuje kakav smo narod": Snimka iz Splita podigla prašinu na društvenim mrežama
Mađarske turiste na parkiralištu dočekao pomalo neobičan odbor za doček
Što reći?
Mađarske turiste na parkiralištu dočekao pomalo neobičan odbor za doček
Slika s naplatnih kućica podijelila Hrvate: "Zbog ovakvih stvari ne poštujem prometne zakone"
Što kažete?
Slika s naplatnih kućica podijelila Hrvate: "Zbog ovakvih stvari ne poštujem prometne zakone"
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
JE LI MOGUćE?
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
PUBLIKA U NEVJERICI
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
Evo zašto je čip registrirao Matanovićevu kosu, a nije kad je lopta pogodila kabel
Nova teorija o "Cablegateu"
Evo zašto je čip registrirao Matanovićevu kosu, a nije kad je lopta pogodila kabel
tv
Daleki grad: Moraju pobjeći dok se situacija ne smiri
DALEKI GRAD
Moraju pobjeći dok se situacija ne smiri
Tajne prošlosti: Kako glumci ove serije pokazuju ljubav prema najbližima
TAJNE PROŠLOSTI
Kako glumci ove serije pokazuju ljubav prema najbližima
Daleki grad: Tko je glumac koji unosi nemir u napetoj seriji "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
Tko je glumac koji unosi nemir u napetoj seriji "Daleki grad"?
putovanja
Recept za neodoljive pljeskavice koje slast duguju - tikvicama
Pune okusa
Recept za neodoljive pljeskavice koje slast duguju - tikvicama
Kraj aktivnog vulkana: Neobični otok na kojem u izolaciji živi 170 ljudi
Aogashima
Kraj aktivnog vulkana: Neobični otok na kojem u izolaciji živi 170 ljudi
"Sve što vam je doista potrebno stane u jedan ruksak": Rita i Noud o Caminu koji se ne zaboravlja
Ne miruju u mirovini
"Sve što vam je doista potrebno stane u jedan ruksak": Rita i Noud o Caminu koji se ne zaboravlja
novac
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Snažan interes javnosti
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Mirela Holy u crnoj čipkastoj suknji na zagrebačkoj špici 2026.
Uvijek privlači pažnju
Suknja Mirele Holy je veliki modni hit – samo najodvažnije dame bi je nosile tijekom ljeta
Zagreb špica: Temperley London haljina i Gucci torba u street style izdanju
SAVRŠENO!
Ljepotica iz Zagreba u "anđeoskom" izdanju koje tako dobro krši pravila ljetne mode
Tenisice sa sniženja koje se mogu nositi po ljeti i najesen 2026.
Od 6 eura
Tenisice su na sniženju - pronašli smo 12 modela koje ćemo nositi ovog ljeta, ali i najesen
sve
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
JE LI MOGUćE?
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
PUBLIKA U NEVJERICI
VIDEO Povratak Conora McGregora trajao je jednu minutu: Pogledajte neslavnu završnicu borbe za povijest
Mirela Holy u crnoj čipkastoj suknji na zagrebačkoj špici 2026.
Uvijek privlači pažnju
Suknja Mirele Holy je veliki modni hit – samo najodvažnije dame bi je nosile tijekom ljeta
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene