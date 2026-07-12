Je li ispod kombinezona nosila išta? Zbog ovog izdanja svi se postavljaju isto pitanje

Bianca Censori ponovno je izazvala brojne reakcije pojavivši se ispred studija za lasersku depilaciju u Los Angelesu u pripijenom crnom kombinezonu čija je djelomično prozirna tkanina otkrivala konture njezina tijela.

Bianca Censori još je jednom dokazala da ne odustaje od modnih izdanja koja izazivaju lavinu komentara. Supruga Kanyea Westa snimljena je ispred luksuznog studija za lasersku depilaciju u Los Angelesu, gdje je pažnju prolaznika i fotografa privukla uskim crnim kombinezonom koji je pratio liniju njezina tijela.

Iako je riječ o jednom od njezinih "zatvorenijih" outfita, mnogi su primijetili da je elastična i djelomično prozirna tkanina i dalje otkrivala gotovo sve konture tijela, zbog čega su mnogi postavljali pitanje nosi li donje rublje.

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Bianca Censori - 3 Foto: Profimedia

Bianca Censori - 4 Foto: Profimedia

Kombinezon spušten s ramena naglasio je dekolte i ramena, dok je ostatak kombinacije ostao vjeran Biancinom prepoznatljivom minimalističkom, ali provokativnom stilu. Uz njega je nosila crne sunčane naočale i crne cipele s punom petom.

Bianca Censori - 2 Foto: Profimedia

Bianca Censori - 5 Foto: Profimedia

No, ovoga puta više od odjeće pozornost je privuklo njezino ponašanje. Na fotografijama se vidi kako lice skriva rukom i dugim rukavom kombinezona, dok drugom rukom drži mobitel, ključeve automobila i bocu vode. Čini se da je razlog tome svježi laserski tretman, nakon kojeg je koža često privremeno osjetljiva ili blago crvena.

Bianca Censori - 3 Foto: Profimedia

Bianca Censori - 4 Foto: Profimedia

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Kada je krenula prema automobilu, Bianca je na trenutak spustila ruku s lica, otkrivši da unatoč tretmanu izgleda besprijekorno. Upravo taj detalj dodatno je potaknuo nagađanja da je željela prikriti tek prolaznu reakciju kože, a ne neku ozbiljniju promjenu izgleda.

Bianca Censori - 5 Foto: Profimedia

Bianca Censori Foto: Profimedia

Censori posljednjih je godina gotovo svakodnevno tema svjetskih medija zbog svojih modnih odabira. Nerijetko izlazi u prozirnim haljinama, mrežastim kombinacijama ili odjevnim predmetima koji ostavljaju vrlo malo mašti, zbog čega se često nalazi u središtu rasprava o granicama mode i javnog nastupa.

Bianca Censori - 1 Foto: Profimedia

Kanye West i Bianca Censori - 3 Foto: Profimedia

Iako je ovaj put odabrala nešto zatvoreniju kombinaciju nego inače, njezin pripijeni kombinezon ponovno je uspio privući svu pozornost, potvrdivši da Bianca i dalje ostaje jedna od najkontroverznijih modnih figura današnjice.

Censori nije jedina članica proširene obitelji West-Kardashian čije odijevanje izaziva kontroverze. Što se događa s North West, pogledajte OVDJE.

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