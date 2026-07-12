Megajahtom na ljetovanje u Hrvatsku: Tko je ruski oligarh koji je milijarde prebacio supruzi Srpkinji?

Ruski milijarder Andrej Meljničenko, koji je nakon početka rata u Ukrajini zbog sankcija prebacio velik dio imovine na suprugu Aleksandru Nikolić, u prvom intervjuu nakon više od četiri godine progovorio je o posljedicama rata na rusko gospodarstvo.

Ruski milijarder Andrej Meljničenko poslije više od četiri godine dao je prvi javi intervju, točnije za The Economist. U opsežnom razgovoru otvoreno je progovorio o stanju u Rusiji poslije početka ruske invazije na Ukrajinu, upozorivši na posljedice koje je rat ostavio na ekonomiju.

Njegov istup privukao je veliku pozornost jer se dosad rijetko javno oglašavao o političkim pitanjima te je godinama slovio za jednog od najdiskretnijih ruskih milijardera.

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Andrej Meljničenko - 2 Foto: Profimedia

Iako je dio ruskog oligarskog sustana, Meljničenko je rođen u Bjelorusiji u obitelji oca Rusa i majke Ukrajinke. Počeo je graditi bogatstvo nakon raspada Sovjetskog Saveza, a obogatio se u industriji gnojiva, energetike, rudarstva i ugljena. Godinama je bio na čelu kompanija EuroChem i SUEK, koje su ga svrstale među najbogatije ljude svijeta. Prema procjenama časopisa Forbes, njegovo se bogatstvo posljednjih godina kreće oko 17 milijardi dolara.

Andrej i Sandra Meljničenko - 11 Foto: Profimedia

U svom vlasništvu je imao i megajahtu A, a pažnju je plijenio i njegov brak sa srpskom pjevačicom i manekenkom Aleksandrom Sandrom Nikolić, kojoj je jedna od bliskih prijateljica Nina Badrić.

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U proljeće 2022. godine, kada je započela ruska invazija na Ukrajinu, međunarodne organizacije su blokirale imovine velikom broju ruskih biznismena, među kojima i onu Meljničenka. On se snađao tako što se povukao s čelnih pozicija svojih kompanija, a dan prije stupanja sankcija veliki dio imovine je prebacio na suprugu, čime je ona preko noći postala jedna od najbogatijih žena na svijetu.

Sandra Meljničenko - 9 Foto: Profimedia

Andrej i Sandra Meljničenko - 7 Foto: Profimedia

Nina Badrić i Sandra Meljničenko (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Veliku pozornost privlačila je i njihova megajahta A, vrijedna oko 530 milijuna dolara, a s dužinom od 143 metra i visinom od 25 metara, smatra se jednom od najvećih jahti za krstarenje na svijetu. Međutim, nakon sankcija, jahta je ostala parkirana u luci u Trstu.

Isprva je bila nazvana "White Pearl", a sagrađena je u njemačkom brodogradilištu Nobiskrug. Prema podacima stranice superyachtafan.com, godišnji troškovi odžravanja se procjenjuju od 50 do 75 milijuna dolara godišnje, što nije ništa za Meljničenkove koji su bogatstvo stekli udjelom u ruskom SUEK-u i švedskom EuroChemu, koje se bave proizvodnjom ugljena i gnojiva.

Andrej Meljničenko - 6 Foto: Profimedia

Jahta Sandre Meljničenko - 1 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Jahta Sandre Meljničenko - 2 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na jahti ima mjesta za 20 gostiju i 20 članova posade, a za moderni dizajn interijera je zaslužen Philippe Starck.

O samoj jahti čitajte OVDJE.

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