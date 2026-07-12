Princ George na trenutak je zaboravio da ga prate kamere, prizor je mnoge nasmijao

Princ George ponovno je privukao pažnju na Wimbledonu, gdje je s roditeljima i sestrom pratio pobjedu Jannika Sinnera, a fotografi su ga u jednom trenutku uhvatili kako simpatično zijeva na tribinama.

Princ George ponovno je bio u središtu pozornosti tijekom finala muškog dijela Wimbledona, no ovoga puta nije privukao pažnju samo svojim elegantnim izdanjem, već i simpatičnim trenutkom koji su zabilježili fotografi.

Drugi u redu nasljednik britanskog prijestolja, koji će uskoro navršiti 13 godina, na završni meč stigao je u društvu roditelja, princa Williama i princeze Catherine, te mlađe sestre, princeze Charlotte. Kraljevska obitelj pratila je dvoboj iz Kraljevske lože na središnjem terenu, gdje je Talijan Jannik Sinner svladao Nijemca Alexandera Zvereva i osvojio svoj drugi naslov u Wimbledonu.

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Princ George - 4 Foto: Profimedia

Dok je Kate Middleton plijenila poglede u elegantnoj maslinastozelenoj haljini s prepoznatljivom brošem u bojama Wimbledona, a Charlotte u plavoj haljini oduševljavala svojim stajlingom, George je pokazao da je ipak običan tinejdžer.

Princ George - 1 Foto: Profimedia

Naime, fotografi su ga u jednom trenutku uhvatili kako široko zijeva tijekom dugog finalnog susreta, što je brzo postalo jedan od najkomentiranijih detalja s tribina. Visoke temperature u Londonu, koje su se penjale do gotovo 30 stupnjeva, očito su učinile svoje, pa je mladi princ u jednom trenutku posegnuo i za prijenosnim ventilatorom kako bi se rashladio.

Princ George - 3 Foto: Profimedia

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Unatoč tome, George je veći dio susreta pažljivo pratio zbivanja na terenu, razgovarao s roditeljima i sestrom te pljeskom pozdravljao atraktivne poene. Već je poznato da dijeli ljubav prema tenisu sa svojom obitelji, a posljednjih godina redoviti je gost završnice najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu.

Princ George - 2 Foto: Profimedia

Nakon završetka meča princeza Catherine, koja je tradicionalna pokroviteljica All England Cluba, uručila je pobjednički pehar Janniku Sinneru, dok je kraljevska obitelj još jednom pokazala koliko im Wimbledon predstavlja jedan od najvažnijih događaja u ljetnom kalendaru.

Princ William i princ George - 6 Foto: Profimedia

Princ George i princeza Charlotte - 3 Foto: Profimedia

Princ George i princeza Charlotte - 4 Foto: Profimedia

Iako su sve oči bile uprte u novog wimbledonskog prvaka, upravo je George svojim spontanim i pomalo pospanim trenutkom osvojio simpatije javnosti te podsjetio da, unatoč kraljevskom statusu, dijeli sasvim obične tinejdžerske reakcije.

Unatoč tome što mnogi njegovi vršnjaci imaju mobitele, princ George još nema svoj. Zašto, saznajte OVDJE.

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