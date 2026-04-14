Brineta koja stiže u ''Spasilačku službu'' Hrvate je zaludjela prije 16 godina u hit-seriji!

Shay Mitchell proslavila se ulogom u seriji ''Slatke male lažljivice'', koja je godinama bila među najgledanijima. Danas je uspješna glumica, poduzetnica i majka, a uskoro je gledamo u novom projektu koji je ponovno vraća u fokus.
Shay Mitchell uskoro ćemo gledati u novoj verziji popularne serije ''Spasilačka služba'', čime ova glumica otvara novo poglavlje u svojoj karijeri i ponovno dolazi u fokus publike diljem svijeta. Vijest je posebno razveselila obožavatelje koji je prate još od njezinih početaka.
Domaća publika najbolje je pamti po ulozi Emily Fields u popularnoj seriji ''Slatke male lažljivice'', koja se prikazivala i na Novoj TV. Upravo joj je ta uloga donijela globalnu prepoznatljivost i lansirala je među najpoznatija televizijska lica.
Shay Mitchell u seriji ''Slatke male lažljivice'' Foto: Profimedia
Shay Mitchell rođena je 10. travnja 1987. godine u Kanadi, a osim glume, uspješna je i kao model te poduzetnica. Nakon velikog uspjeha u seriji koja ju je proslavila, nastavila je nizati zapažene projekte, među kojima se ističe i serija ''You'', gdje je dodatno pokazala svoj glumački raspon.
Shay Mitchell Foto: Profimedia
Osim karijere pred kamerama, Shay uspješno gradi i poslovno ime – suosnivačica je brenda putnih torbi i dodataka.
Shay Mitchell Foto: Instagram
Kada je riječ o privatnom životu, Shay nije udana, no već godinama uživa u stabilnoj vezi s partnerom Matteom Babelom. Par zajedno ima dvije kćeri – Atlas Nou, rođenu 2019. godine, te Rome, koja je stigla u svibnju 2022. godine, a ime je dobila po pokojnoj baki glumice, piše People.
Ova glumica popularna je i na Instagramu gdje je pratii više od 34 milijuna pratitelja.
Spoj uspješne karijere, poduzetništva i obiteljskog života čini Shay Mitchell jednom od najzanimljivijih zvijezda današnjice, a novi projekt samo potvrđuje da njezina priča i dalje ide uzlaznom putanjom.
