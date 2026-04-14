Tragičan kraj dječje zvijezde: Neispričana priča koja je slomila fanove diljem svijeta

Jonathan Brandis, nekadašnja tinejdžerska zvijezda 90-ih, suočio se s padom karijere i borbom s depresijom, što je, nažalost, završilo njegovom tragičnom smrću.

Dječje zvijezde često odrastaju pred očima javnosti, noseći teret slave mnogo prije nego što su spremne nositi se s pritiscima koje ona donosi. I dok neke uspiju pronaći ravnotežu, druge se suočavaju s teškim osobnim borbama koje ponekad završe tragično, ostavljajući iza sebe pitanja o cijeni ranog uspjeha.

Jedan od njih bio je Jonathan Brandis, koji je tijekom devedesetih proglašen jednim od najvećih tinejdžerskih zvijezda. Njegova karijera počela je iznimno rano, ali je završila tragično i prerano, ostavljajući snažan trag u Hollywoodu i među obožavateljima.

Galerija 3 3 3 3 3

Rođen 13. travnja 1976. u Connecticutu, Brandis je odrastao kao jedino dijete u obitelji, a već s dvije godine počeo je raditi kao dječji model. Vrlo brzo prelazi u glumu – već s četiri godine pojavljuje se u reklamama, a sa šest dobiva prve televizijske uloge.

Zbog karijere s obitelji se seli u Los Angeles, gdje počinje graditi put prema statusu mlade zvijezde.

Publika ga je prvi put ozbiljnije primijetila u miniseriji "Ono" (1990.), a iste godine dobiva glavnu ulogu u filmu "Beskonačna priča 2". Ubrzo slijede filmovi poput "Bubamare" i "Partneri", no pravi proboj dolazi 1993., kada glumi mladog genija Lucasa u seriji "SeaQuest DSV". Tada postaje pravi tinejdžerski idol – obožavatelji su mu slali tisuće pisama tjedno, a pojavljivao se na naslovnicama časopisa i bio jedna od najtraženijih mladih zvijezda tog vremena.

Kako je odrastao, Brandis se suočavao s problemom s kojim se susreću mnoge dječje zvijezde – prijelaz u odrasle uloge nije bio uspješan. Krajem devedesetih dobivao je sve manje angažmana, a neuspjesi projekata dodatno su utjecali na njegovu karijeru.

Posebno ga je pogodilo kada je njegova uloga u filmu "Hartov rat" (2002.), od koje je očekivao veliki povratak, gotovo u potpunosti izbačena iz konačne verzije filma.

U tom razdoblju Brandis se borio s depresijom, a prema svjedočanstvima bliskih ljudi, počeo je i pretjerano konzumirati alkohol. Osjećaj stagnacije i neuspjeha dodatno je pogoršao njegovo mentalno stanje, a kasnije se pretpostavljalo i da je imao simptome bipolarnog poremećaja.

U privatnom životu bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom Tatyanom Ali iz serije "Princ iz Bel-Aira", a kolege i prijatelji opisivali su ga kao talentiranog, ali i osjetljivog čovjeka. Njegovi prijatelji, poput glumca Jaleela Whitea, kasnije su govorili koliko ih je njegova smrt potresla i koliko su bili svjesni pritisaka koje nosi industrija.

Dana 11. studenog 2003. pronađen je obješen u središtu svog stana. Jedva živ, hitno je odvezen u bolnicu Cedars-Sinai, gdje je na koncu preminuo od posljedica pokušaja samoubojstva. Imao je samo 27 godina.

Nije ostavio oproštajno pismo, a iza njega su ostala brojna pitanja o mentalnom zdravlju i pritiscima šoubiznisa. Gotovo dva desetljeća kasnije njegov otac Greg u intervjuu za People rekao je da je najvjerojatnije imao bipolarni poremećaj.

"Njegova smrt nije došla od posljedica života u zabavnoj industriji. Sada kada gledam unatrag, i u svojim dvadesetima je pokazivao znakove manične depresije. Nadam se da će svako tko pati moći potražiti pomoć", poručio je prije pet godina Greg.

Ovih dana trebao je proslaviti svoj 50. rođendan, a na dirljiv način prisjetio ga se prijatelj Jason Marsden.

"Danas bi napunio 50. Naše prijateljstvo je bilo burno, ali čovječe, koliko sam te volio i još se uvijek pitam, prilično često, kakvu bi umjetnost doprinio našem polju da si odlučio nastaviti živjeti", napisao je Marsden uz njihove zajedničke fotografije.

Iako mu je karijera trajala relativno kratko, Brandis je ostao simbol jedne generacije – dječji glumac koji je prerastao u tinejdžersku ikonu, ali i primjer koliko slava može biti zahtjevna. Njegova priča danas se često spominje u kontekstu mentalnog zdravlja i izazova s kojima se suočavaju mladi glumci.

Jonathan Brandis nije bio samo zvijezda 90-ih – bio je podsjetnik na to koliko je važno govoriti o pritiscima industrije i brinuti se o mentalnom zdravlju čak i kada se čini da netko ima sve.

