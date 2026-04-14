Sjećate se Kome iz ''Zauvijek susjeda''? Danas ima 89 godina i nije se puno promijenio od uloge

Njegovi brojni televizijski i kazališni angažmani ostavili su snažan trag, a publika ga i dalje rado pamti upravo po ulozi Kome, koja je obilježila jednu televizijsku eru.

Jedno od nezaobilaznih lica iz humoristične serije Nove TV ''Zauvijek susjedi'', koja se prikazivala od 2007. do 2008. godine, zasigurno je bio legendarni Adam Kromer Koma. Glumac Franjo Jurčec tom je ulogom osvojio publiku zahvaljujući humoru i prepoznatljivom karakteru lika.

Taj glumac u prosincu 2025. godine proslavio je 89. rođendan, a danas ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti.

Franjo Jurčec - 8 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Galerija 5 5 5 5 5

Posljednji put pred kamerama je snimljen prije dvije godine, kada se pojavio na premijeri predstave ''Jezik kopačke''. Tadašnje fotografije pokazale su da se Jurčec nije puno promijenio u odnosu na dane kada je utjelovio omiljenog Komu.

Iza sebe ima bogatu glumačku karijeru te je nastupao u brojnim domaćim serijama i filmovima, među kojima su ''ZG80'', ''Crno-bijeli svijet'', ''Naše malo misto'' i brojni drugi projekti.

Nastupao je i u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu te Maloj sceni, a svoj je glas posudio i u sinkronizacijama Disneyjevih animiranih filmova.

O svom životu i karijeri govorio je i u jednom intervjuu 2017. godine.

''Prošao sam sve, ali bilo je teško. Vremena su bila teška, međutim, ako ću iskreno, ništa ne bih mijenjao. Istinabog, mnoge stvari bih napravio bolje. Znam da sam bio blesav, tako neke stvari nisam skužio na vrijeme, bio bih možda malo ozbiljniji u poslu. Čini mi se da sam u životu puno ljudi i puno djece razveselio. Znate, kad sretneš na ulici djecu koja ponavljaju tvoje riječi, onda je to to'', ispričao je za Scena.hr.

