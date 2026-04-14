Fanovi bijesni zbog ove kontroverzne scene bujne plavuše u hit-seriji: "Vrlo uznemirujuće!"

Treća sezona "Euforije" izazvala je oštre kritike zbog kontroverzne scene Sydney Sweeney odjevene kao bebe, koju su mnogi fanovi ocijenili neprimjerenom i pretjeranom.

Treća sezona serije "Euforija" tek je emitirala prvu epizodu, a već je izazvala buru reakcija, ponajviše zbog šokantnih scena iz najnovije najave.

Posebno se istaknula scena u kojoj lik Cassie, kojeg glumi Sydney Sweeney, pozira odjevena kao beba, što je izazvalo lavinu kritika na društvenim mrežama.

U teaseru koji je objavljen uoči premijere 12. travnja, Sweeney se pojavljuje u prozirnom ružičastom topu, s dudom u ustima i pletenicama, pozirajući na kauču u provokativnoj pozi. Scena je odmah podijelila publiku, a mnogi su je ocijenili neprimjerenom i pretjeranom.

Reakcije fanova bile su žestoke i bez zadrške.

Pogledaji ovo Nekad i sad Jednu od najbogatijih Hrvatica dugo nismo vidjeli, evo zašto je napravila iznimku i stala pred fotografe

"Morao sam premotati scenu s outfitom bebe jer sigurno nisam vidio ono što sam mislio da sam upravo vidio???", "Sydney, možeš reći ne takvim scenama", "Oblačenje kao beba je ludo, ovo je tako odvratno", "WTF Sydney odjevena kao beba i pozira tako??!! Zgrožen sam", "Neprihvatljivo na svakoj razini", "Ova serija je uznemirujuća. Ne mogu vjerovati da je to dozvoljeno", "Ludo je normalizirati pedofiliju", "Zašto se ona tako širi", "Je li ovo razlog zašto su svi napustili seriju", pišu na društvenim mrežama.

Posebno su se fanovi osvrnuli i na razvoj lika Cassie, koji je već ranije bio kontroverzan, ali sada, čini se, ide u još ekstremnijem smjeru.

"Što su, dovraga, napravili Cassie… to više nije ista osoba" i "Zašto uvijek loše tretiraju Cassie?" samo su neki od komentara koji su preplavili X i Reddit.

Osim sporne scene, prva epizoda otkrila je i niz dramatičnih zapleta – od nasilnih sukoba do mračnih životnih putova likova – no kritike sugeriraju da bi nova sezona mogla otići predaleko. Već sada pojedini recenzenti seriju nazivaju kaotičnom katastrofom, dok drugi ističu da je, unatoč šoku, sadržajno prilično neuzbudljiva.

Ipak, Sweeney je ranije najavila kako će nova sezona donijeti samootkrivanje njezina lika, dok je sama serija, prema riječima kreatora Sama Levinsona, potpuno otkačena. Osim toga, glumica bi mogla zaraditi milijune zahvaljujući korzetu u kojem se pojavila u prvoj epizodi.

U sceni snimanja sadržaja za OnlyFans Cassie je bila odjevena u smeđi korzet sa psećim ušima, a nakon emitiranja epizode Sweeneyjin brend SYRN pohvalio se kako je pitanju njihov korzet Date Night Corset Bitter Sweet, koji košta 269 dolara.

Hoće li ostatak treće sezone opravdati kontroverzu ili razočarati publiku, tek ćemo vidjeti, no jedno je sigurno – "Euforija" ponovno pomiče granice i ne prestaje izazivati reakcije.

Na premijeri serije Natasha Lyonne je privukla pozornost, a zašto, pogledajte OVDJE.

Svoju posljednju ulogu u "Euforiji" odradio je Eric Dane, koji je preminuo u veljači. Više pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Nives Celzijus u tanga-bikiniju uživala na suncu, ona se već prebacila na ljeto!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Tko je lijepa brineta s kojom se premijer Andrej Plenković susreo u Mostaru?

Pogledaji ovo Celebrity Neutješni Darko Lazić podijelio dosad neviđenu snimku pokojnog brata: "Još čekam da se pojaviš"

Pogledaji ovo Nekad i sad Što radi Maja Blagdan 30 godina od nastupa na Eurosongu sa Svetom ljubavi?