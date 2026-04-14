Tko je lijepa brineta s kojom se premijer Andrej Plenković susreo u Mostaru?

Susret u Mostaru privukao je veliku pozornost, a u središtu interesa našla se upravo Darijana Filipović. Iza nje stoji bogat politički put, koji je posljednjih godina sve više ističe na javnoj sceni.

Susret premijera Andreja Plenkovića s Darijanom Filipović i Draganom Čovićem u Mostaru privukao je pozornost, osobito jer je tom prilikom potvrđena i kandidatura Filipović za Predsjedništvo BiH. Čelništvo HDZ-a BiH ju je nominiralo, a vodstvo Hrvatskog narodnog sabora i podržalo kao kandidatkinju za hrvatskog člana državnog vrha BiH, zbog čega se našla u središtu interesa.

U elegantnom i odmjerenom izdanju Darijana je privukla pažnju već na prvi pogled – pojavila se kao dotjerana brineta u klasičnoj kombinaciji koja naglašava sofisticiran stil, uz decentne modne detalje i samouvjeren nastup. Upravo ta nenametljiva elegancija i pažljivo birani komadi dali su joj dozu prepoznatljivosti u inače formalnom okruženju.

Andrej Plenković, Darijana Filipović Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

A tko je ta lijepa brineta?

Andrej Plenković, Darijana Filipović Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Prema javno dostupnim podacima, Darijana je rođena 26. siječnja 1987. godine u Mostaru, a odrasla je u Stocu, gdje je završila Opću gimnaziju. Obrazovanje je nastavila na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, nakon čega se vrlo rano uključila u politički rad.

Andrej Plenković, Darijana Filipović Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Politički put započela je u HDZ-u BiH, gdje je već u ranim fazama preuzela odgovornu ulogu glavne tajnice Kantonalnog odbora za Hercegovačko-neretvanski kanton, na kojoj je bila do 2014. godine. U parlamentarni rad uključila se 2018. godine, kada je postala zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, piše N1.ba.

Andrej Plenković, Darijana Filipović Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Tijekom mandata od 2018. do 2022. godine obnašala je dužnost zamjenice predsjedavajućeg Komisije za vanjske poslove, kao i Zajedničke komisije PSBiH-a za ljudska prava. Svoje iskustvo dodatno je proširila i na međunarodnoj razini, gdje je djelovala kao zamjenica predsjedavajuće Delegacije PSBiH-a u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

Andrej Plenković, Darijana Filipović Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Na izborima 2022. godine Filipović je u utrci za državni parlament osvojila 24.653 glasa, čime je učvrstila svoju poziciju na političkoj sceni.

Andrej Plenković, Darijana Filipović Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

