Ogromni redovi u Sarajevu: Fanovi satima čekali zbog ulaznica za Dinu Merlina!

Dino Merlin rasprodao je i šesti koncert na Koševu, koji će se održati 1. kolovoza, a koliko vlada interes publike, pokazuje i nepregledan red u Sarajevu ispred jedne trgovine.

Bosanskohercegovačka glazbena zvijezda Dino Merlin može biti vrlo zadovoljan odazivom publike za svoje nastupe na stadionu Koševo.

Nakon što je u jednom danu rasprodao ulaznice za peti koncert na sarajevskom stadionu 31. srpnja, isto je ponovio i za šesti koncert, koji će se održati 1. kolovoza.

Galerija 26 26 26 26 26

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Samo 12 sati bilo je potrebno da platforma za prodaju ulaznica proglasi da karata više nema.

Ovakav rezultat nije iznenadio nikoga. Već u prvim satovima platforma za ulaznice ubilježila je više od stotine tisuća posjeta, a uzbudljivo je bilo u središtu Sarajeva, gdje se nepregledan red stvorio ispred prodavaonice Magaze samo kako bi se došlo do najvrjednijeg komada papira.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

To će biti prvi koncert Dine Merlina na Koševu od 2015. godine, a koliko publika nestrpljivo iščekuje nastupe, pokazuje i podatak koji javlja Radio Sarajevo da je u pripremi i sedmi koncert.

Foto: Antonio Balic / CROPIX

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Foto: Željko Vidinović i Todor Milivojević

