Supruga bivšeg Vatrenog očarala pojavom pred kamerama, godinama se drži podalje od javnosti

Na jednom događanju okupila su se brojna poznata lica, a večer je protekla u znaku umjetnosti, elegancije i upečatljivih modnih izdanja.

U Zen Contemporary Art Gallery otvorena je prva samostalna izložba Kristine Bradač Radić pod nazivom ''The sun heals me, but the moon feels me'' koja je od 10. travnja do 1. svibnja 2026. dostupna za posjet. Ovaj projekt predstavlja važno poglavlje u stvaralaštvu umjetnice i dizajnerice, koja svoj prepoznatljiv estetizam sada proširuje i u područje vizualne umjetnosti.

Izložba donosi ciklus radova inspiriranih mjesečevim mijenama i prirodnim ritmovima, u kojem kružna forma i reljefne površine postaju snažni simboli cikličnosti, promjene i unutarnjih stanja. Autorica se kroz radove njeguje dijalog između slike i objekta, gdje svaki element evocira tišinu, refleksiju i emotivnu dubinu.

Frankica Mitrović Mihić i Kristina Bradač Radić Foto: Borna Meter

Svoju kreativnu energiju proteklih je godina usmjerila i prema ručnoj keramici. Njezin brend ''She Who Shapes'' donosi kolekcije vaza, zdjela i uporabnih predmeta koji su istodobno funkcionalni i estetski snažni. Riječ je o ručno izrađenim komadima koji nose osobnu priču o nasljeđu, intuiciji i procesu oblikovanja vlastitog svijeta kroz glinu.

Izložba ''The sun heals me, but the moon feels me'' Foto: Borna Meter

''Ovom izložbom izlazim iz svoje zone komfora i otkrivam kreativne, dugo prešućivane dijelove sebe. Slušam svoju dušu i vjerujem svom pozivu, da budem umjetnica i da stvaram objekte, slike i prostore'', poručuje autorica.

Kristina Bradač Radić Foto: Borna Meter

Izložba je okupila brojna poznata lica, a posebnu pozornost privukla je Mirela Forić Srna, supruga Darija Srne.

Mirela Forić Srna Foto: Borna Meter

Za ovu prigodu odabrala je elegantnu crnu kombinaciju – haljinu uparenu s kožnom jaknom, dok je cijeli look zaokružila upečatljivim crvenim salonkama koje su unijele dozu odvažnosti u njezin stajling.

Iva Jerković Foto: Borna Meter

Osim nje poglede su privukle i poznate dame Iva Jerković i Sanja Duggan.

Sanja Duggan, Kristina Bradač Radić i Maša Karić Foto: Borna Meter

