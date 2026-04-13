Prpošni kadrovi mlade bogatašice u čipkastom izdanju skupili su milijune lajkova!

Kylie Jenner privukla je najveću pozornost na Coachelli odvažnim Chanelovim grudnjak-topom, koji je uz njezin izgled potaknuo i brojne reakcije na društvenim mrežama.

Mlada influencerica Kylie Jenner našla se u centru pozornosti na ovogodišnjoj Coachelli, gdje je vikend provela u društvu svoje sestre Kendall Jenner i bliskih prijatelja, uživajući u jednom od najpoznatijih glazbenih festivala na svijetu.

Reality-zvijezda i poduzetnica viđena je u VIP zoni iza pozornice, gdje se družila s ekipom, ali i pratila nastupe velikih imena poput Justina Biebera i Addison Rae. Smještena u luksuznoj vili svoje majke Kris Jenner u La Quinti, Kylie nije štedjela na udobnosti tijekom festivalskog vikenda.

Za drugu večer festivala odabrala je upečatljiv modni outfit – vintage crni čipkasti Chanelov grudnjak-top, kojim je naglasila svoju figuru i ponovno privukla pozornost modnih i lifestyle-medija.

Ipak, njezin izgled ubrzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama, nakon što su fanovi izrazili zabrinutost zbog mogućih problema s implantatom u dojci, potaknuti ranijom objavom na Instagramu. Unatoč tome, ispod njezine objave, koja je prikupila više od 2,6 milijuna lajkova, našli su se komentari s emotikonima srca i vatre.

"KyChella", "Najbolja noć", "Voljela bih da sam bila ondje", "Legendarno, ako se mene pita", "To je dobar izbor", "Mamacita", pisali su njezini pratitelji.

Unatoč tome, Jenner nije dopustila da spekulacije zasjene njezin provod. Osim zabave vikend je iskoristila i za poslovne aktivnosti, organizirala je ekskluzivnu zabavu za svoje brendove Kylie Cosmetics i Poosh zajedno sa sestrom Kourtney Kardashian.

U VIP zoni pridružio joj se i dečko Timothée Chalamet, iako ga Kylie nije uključila u svoje objave na društvenim mrežama. Njihova veza i dalje intrigira javnost, posebno nakon što su svoju romansu potvrdili 2023. godine.

Kylie Jenner tako je još jednom pokazala kako uspješno balansira između privatnog života, poslovnih projekata i glamuroznih pojavljivanja, čime potvrđuje status jedne od najpraćenijih i najutjecajnijih zvijezda današnjice.

