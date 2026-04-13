Sjećate se Saške iz Najboljih godina? Oazu mira stvorila je u drvenoj kućici, daleko od gradske vreve

Serija Najbolje godine još je 2009. prikovala gledatelje uz male ekrane, a među najupečatljivijim likovima bila je Saška Jaklinac.

Serija ''Najbolje godine'' emitirala se od 2009. do 2011. na Novoj TV, a jednu od upečatljivijih uloga imala je Mirta Zečević. U seriji je utjelovila Sašku Jaklinac, bivšu prostitutku s prepoznatljivim ožiljkom na licu, koja se vraća u selo kako bi se brinula o svojoj kćeri Emi.

U vrijeme kada je naša serija gledatelje prikovala uz male ekrane Mirta je bila jedna od najpoznatijih glumica u Hrvatskoj. Ipak, svoj je život odlučila zadržati podalje od javnosti te se nikad nije previše isticala.

Mirta je članica ansambla zagrebačkog HNK-a, a svoj je glas posudila i u brojnim sinkroniziranim animiranim filmovima. No osim angažmana u kazalištu, glumica se posljednjih godina posvetila miru u vlastitom životu.

2021. godine Mirta je za Gloriju otkrila da se preselila iz grada u okolicu Sljemena i živi u drvenoj, rustikalnoj kući koju je kupila prije dvadeset godina.

Njezinu kuću okružuje zelenilo, a Mirta se brine o vrtu i vinogradu koji je sama preuredila.

"Kada sam kupila zemljište, bila je to šikara sa starim vinogradom, a sad su tu smokva, oskoruša, trešnja, višnja, orah, jabuka, čempresi… Imam i mali povrtnjak", rekla je Mirta svojedobno.

"Niti jedan posao ne pada mi teško, no sretna sam što sam smanjila broj televizijskih snimanja. Što sam starija, to mi više odgovara boravak kod kuće", dodala je.

Dio njezine idile može se vidjeti i na Instagramu, gdje s vremena na vrijeme dijeli kadrove iz svoga života.

Poznato je i da ima kćer Karlu, koja je danas, kako piše Glorija, studentica medijske produkcije.

Mirta se prošle godine pridružila napetoj sceni u ''U dobru i zlu'', a više o tome pisali smo OVDJE.

