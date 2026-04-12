Najmlađa članica obitelji Beckham jednim je potezom sve rekla o odnosu s obitelji

Harper Beckham podržala je brata Cruza komentarom podrške, dok Brooklyn ponovno nije bio s obitelji usred napetosti.

Najmlađa članica obitelji Beckham, Harper, ponovno je privukla pažnju zbog podrške bratu Cruzu, koji je nedavno predstavio novu pjesmu sa svojim bendom The Breakers.

Na TikToku, ispod videa u kojem Cruz promovira pjesmu "Waste Your Pain", Harper je ostavila kratak komentar: "Jako, jako dobra pjesma", uz dva ružičasta srca, čime je još jednom pokazala koliko su bliski.

U snimci se 21-godišnji Cruz druži s bratom Romeom, uz piće i pjevušenje vlastite pjesme, dok je Harperin komentar brzo privukao pažnju fanova.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bezvremenski film koji je slomio srca milijuna: Starije generacije ga se sjećaju i danas

Harper Beckham - 3

Povodom objave pjesme, Harper, Cruz i Romeo zajedno su otišli na ručak u Miamiju, gdje su im se pridružile i njihove partnerice te prijatelji. Atmosfera je bila opuštena, a na snimkama koje je Cruz kasnije podijelio vidi se kako Harper uživa u druženju sa starijom braćom, dok u pozadini svira njegova nova pjesma.

Harper Beckham - 1

Obitelj Beckham u SAD-u boravi i zbog podrške Davidu Beckhamu i njegovu klubu Inter Miami u važnom razdoblju.

Pogledaji ovo Celebrity Raskopčana košulja Nives Celzijus bila je dovoljna da pokrene gomilu komentara

Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham

David Beckham i Harper Beckham - 6

Dok se mlađi članovi sve češće pojavljuju zajedno, Brooklyn Beckham i dalje ne sudjeluje u obiteljskim okupljanjima. Nije bio prisutan ni ovaj put, kao ni na nedavnom događanju vezanom uz Davida Beckhama.

Brooklyn Peltz Beckham i Nicola Peltz - 4

Podsjetimo, Brooklyn je ranije iznio optužbe na račun roditelja, tvrdeći da su bili "kontrolirajući" te da su pokušavali utjecati na njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz Beckham, a čini se da se situacija još uvijek nije smirila.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Danijela Dvornik priznala kakvi joj se muškarci javljaju: "Takvi su mi teški shit!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Veliki povratak Justina Biebera nakon višegodišnje pauze: Njegov performans podijelio je javnost

Pogledaji ovo Celebrity Miss Universe zapanjila javnost izjavom: "Ne bih nikome savjetovala da se prijavi na izbor"