Miss Universe zapanjila javnost izjavom: "Ne bih nikome savjetovala da se prijavi na izbor"

Miss Universe reagirao je nakon izjava Fátime Bosch da ne bi nikome savjetovala sudjelovanje, pojasnivši da joj cilj nije bio obeshrabriti žene, već istaknuti da je to samo jedan od puteva za ostvarenje ambicija.

Organizacija Miss Universe oglasila se nakon što su izjave aktualne pobjednice Fátime Bosch izazvale brojne reakcije u javnosti. Naime, njezin nedavni savjet ženama koje razmišljaju o sudjelovanju na izborima ljepote podijelio je mišljenja.

Govoreći na forumu "Žene koje transformiraju" u Salvadoru, Bosch je iznenadila publiku odgovorom na pitanje o natjecanjima.

"Pa, iskreno, ne bih nikome savjetovala da se prijavi na izbor ljepote", rekla je, dodajući kako sve ovisi o ciljevima pojedine osobe. "Ako imate važan projekt, nešto čemu želite dati vidljivost, i ovu platformu vidite kao alat za postizanje tog cilja, onda samo naprijed."

Fatima Bosch - 1 Foto: Afp

Istaknula je i osobno iskustvo te poručila: "Da budem iskrena, a vjerujem da me Bog ovdje postavio, sigurno nisam odabrala ući u natjecanje u tradicionalnom smislu".

Prema njezinim riječima, nošenje titule nije bilo jednostavno.

Miss Universe 2025. - 1 Foto: Afp

"Meni je bilo jako teško od pobjede, uglavnom zato što ovi izbori nisu navikli na 'pravu' ženu: ženu koja ne odgovara točnim mjerama koje zahtijevaju ili ženu koja doista ima vlastiti glas", rekla je, opisujući cijelo iskustvo kao "zastrašujućim".

Fatima Bosch - 4 Foto: Instagram

Fatima Bosch - 2 Foto: Instagram

Nakon burnih reakcija, iz organizacije su pojasnili njezine riječi.

"Fátimine nedavne izjave podložne su različitim tumačenjima na raznim platformama", izjavio je glasnogovornik Miguel Ángel Martínez.

"Ona pojašnjava da joj namjera nije bila obeshrabriti sudjelovanje u izborima ljepote ili dovoditi u pitanje njihovu vrijednost, već naglasiti da je to jedan od mnogih dostupnih putova za žene da izraze svoj glas, svrhu i ambicije", dodao je.

Fatima Bosch i direktor Miss Universe Foto: Screenshot/Instagram

Fatima Bosch - 3 Foto: Afp

Bosch je i ranije bila u središtu pažnje, osobito nakon napetog incidenta s izvršnim direktorom natjecanja Nawatom Itsaragrisilom tijekom priprema na Tajlandu.

Više o tom skandalu pročitajte OVDJE.

