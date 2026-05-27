Preminula zvijezda serije Emily u Parizu nakon borbe s teškom bolesti

Francuski glumac Pierre Deny, poznat po ulozi Louisa de Léona u seriji Emily u Parizu, preminuo je nakon borbe s ALS-om, ostavivši veliki trag na francuskoj televizijskoj sceni.

Francuski glumac Pierre Deny, kojeg su gledatelji diljem svijeta upoznali kroz hit-seriju "Emily u Parizu", preminuo je u dobi od 69 godina nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), teškom neurodegenerativnom bolešću poznatom i kao Lou Gehrigova bolest. Vijest o njegovoj smrti potvrdile su njegove kćeri emotivnim priopćenjem.

"S dubokom tugom objavljujemo smrt Pierrea Denyja, koja se dogodila ovog ponedjeljka nakon iznenadnog i teškog oblika ALS-a", poručila je obitelj.

Deny je posljednjih godina međunarodnoj publici postao poznat zahvaljujući ulozi Louisa de Léona, moćnog direktora modne grupacije JVMA u trećoj i četvrtoj sezoni Netflixove uspješnice Emily u Parizu.

U seriji je glumio oca Nicholasa de Leona, lika kojeg tumači Paul Forman, a koji je bio ljubavni interes Mindy Chen, najbolje prijateljice glavne junakinje Emily.

Iako je globalnu popularnost stekao kroz Netflixov hit s Lily Collins, Deny je desetljećima bio jedno od poznatijih lica francuske televizije. Karijeru je započeo u kazalištu tijekom osamdesetih godina, a kasnije je ostvario zapažene uloge u popularnim serijama poput "Julie Lescaut", "Une femme d’honneur" i dugovječne sapunice "Demain nous appartient", u kojoj se pojavio u više od 500 epizoda.

Njegova smrt potresla je brojne kolege i prijatelje iz svijeta glume. Bugarsko-francuska glumica i pjevačica Sylvie Vartan oprostila se od njega dirljivom objavom na Instagramu.

"Bio je velikodušan glumac te osjećajan i duhovit čovjek", napisala je.

RIP Pierre Deny, French Actor

Louis De Leon in Emily in Paris

Fabio Montale

Another Woman's Life #InMemoriam #RIP pic.twitter.com/CuU50tcaft — LegacyTributes (@InMemoriamX) May 27, 2026

Emotivnu poruku podijelila je i njegova kolegica Luce Mouchel, prisjećajući se godina zajedničkog rada, putovanja i prijateljstva.

ALS, bolest od koje je Deny bolovao, progresivno uništava živčane stanice odgovorne za pokrete mišića te s vremenom dovodi do paralize i gubitka osnovnih životnih funkcija. Lijeka za bolest trenutačno nema. Još ranije ove godine, od iste je preminuo i Eric Dane, zvijezda serija "Uvod u anatomiju" i "Euforija" sa samo 53 godine.

Smrt Pierrea Denyja dolazi u trenutku kada se "Emily u Parizu" priprema za svoju posljednju sezonu, koju je Netflix nedavno službeno najavio.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.