Modni događaj o kojem svi pričaju: Brojna domaća lica stigla na jednu od najiščekivanijih domaćih modnih revija

Marina Matić prvom samostalnom revijom brenda Larie na Zagrebačkom velesajmu obilježila je deset godina rada, okupivši brojna poznata lica domaće modne scene.

Revija je okupila brojna poznata lica iz svijeta mode i društvenog života, a među uzvanicima su bili Ivana Delač, Olja Vori, Nikolina Pišek, Lana Gojak Bajt, Marko Grubnić i brojni drugi koji nisu željeli propustiti jedan od zapaženijih modnih događaja sezone.

Za predstavljanje nove kolekcije Marina Matić odabrala je Zagrebački velesajam, prostor urbanog karaktera koji se savršeno uklopio u estetiku njezinih novih kreacija, a ovom je revijom još jednom potvrdila status jednog od prepoznatljivijih domaćih modnih imena.

Nova kolekcija donijela je odvažan spoj volumena, arhitektonskih formi i upečatljivih silueta koje balansiraju između mode i umjetnosti. Matić je istaknula kako je riječ o njezinoj najosobnijoj kolekciji do sada.

"Deset godina brenda Larie za mene je put kontinuiranog pomicanja granica i traženja vlastitog izraza. Ova kolekcija najintenzivniji je odraz tog puta - snažna, pomaknuta i potpuno svoja", poručila je dizajnerica, a prenosi tportal, dodavši i kako se kroz kolekciju poigravala konstrukcijom, volumenom i materijalima, stvarajući skulpturalne komade koji naglašavaju snagu, stav i individualnost žene.

Velika podrška kolega, prijatelja i domaćih zvijezda pokazala je koliko je Larie tijekom proteklog desetljeća postao važan dio hrvatske modne scene, a prva samostalna revija Marine Matić mnogi su opisali kao početak jednog novog i još ambicioznijeg poglavlja njezine karijere.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.