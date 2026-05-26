Naš glumac o ljubavi zbog koje se preslio u Španjolsku: ''Konačno sam sretan na tom polju''

Naša Patricija Novaković razgovarala je s glumcem Markom Braićem te saznala sve o njegovu životu u Barceloni. Otkrio je zašto se baš onamo preselio, o ljubavi koja ga je promijenila, ali i Survivoru te stvarima koje nikako ne tolerira.

Marko Braić, kazališni i televizijski glumac kojeg pamtimo iz brojnih serija, filmova, showova i Survivora, zagrebačku je adresu zamijenio onom španjolskom. Iako uživa u životu u Barceloni, sve češće dolazi u rodnu Hrvatsku.

No, bez obzira na adresu i užurbani tempo života i dalje itekako pazi na prehranu i zdrav način života, pa smo stoga odlučili prošetati zagrebačkim Dolcem.

''Ono što mi se sviđa kako imaju Kanari su njihove banane i dosta su ukusnije i nekako svježije to je nekako što sam zapazio naočigled'', priča nam Marko.

Uz glumačke angažmane i opušteniji ritam života, upravo je ljubav bila presudna za selibu.

''Da, jako sam zaljubljen i konačno sam sretan na tom polju u životu'', govori Marko.

Galerija 0 0 0 0 0

Plavokosa Andrea srpskih korijena osvojila je Markovo srce, a ovaj šarmantni Istrijan priznao nam je i koji su to red flagovi preko kojih nikako ne može prijeći.

Marko Braić Foto: In Magazin

''Ja jako dobro čitam ljude, i nikad nisam doživio da se kao borim, vrlo brzo presudim i nikad nisam doživio da postoje distance ... ma možda ljubomora da, u suštini ljubomora je nešto što ne mogu podnjeti, možda je to stvarno najveći red flag'', govori Marko.

Iako je cross fit s kojim se aktivno bavio godinama, sada ostavio iza sebe, disciplinu nije- a fizički izgled mu je i dalje visoko na listi prioriteta.

Marko Braić Foto: In Magazin

''Trebalo mi je vrijeme da nekako pristanem na to da možda me se ne bazira samo na odnosu na fizički izgled, s vremenom sam nekako odlučio to i prihvatiti i ne osjećat se manje vrijednim zbog tog, a ono što sam ja svakako uvijek nastojao a to je baviti se sa sportom, a ne trenirati radi izgleda. Ja sam izabrao cross fit zbog čega sam malo za kameru bio preširok što sam primjetio dok sam gledao Survivor, i tek kad sam smršavio u Survivoru i vratio se kući shvatio sam koliko nekako točnije izgledam za svoju struku''.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda jedan od braće zvijezde Nove TV? Već s 27 godina ostvario je veliki uspjeh!

2025.godine Marko je bio dio Survivora, koji je napustio tik pred finale. Ipak, zbog mjeseci odricanja, izazova i života u divljini nimalo ne žali. To je iskustvo koje ga je kako kaže itekako promijenilo.

''Ljudi vole ili misle da znaju mene Marka i imaju tu neku određenu sliku, ali eto sa Survivorom su me imali prilike upoznati, i taj show sam iskoristio da budem svoj pa da i ja upoznam sebe'', govori nam.

Marko Braić Foto: In Magazin

Iako mladi glumac, iza sebe ima niz zapaženih uloga kojima je osvojio publiku, nerijetko se našao i u središtu glasina i tračeva.

''Imamo puno pretpoostavki vezanih za mene, ali što imam i ja mišljenje o svemu, ne sekiram se oko toga. Super mi je bila jedna situacija ovako ja sam se probudio jedno jutro i mama stoji ovako u kuhinji i kaže šta je mali ti treba posudit para? Ja gledam ne, ne ok sam, šta je bilo. Pa ne znam šta, tata kaže da si bankrotirao...u novinama jutros piše da si bankrotirao da posuđujes lovu, hahaha, to je bilo nešto čime smo se zajedno smijali'', priča nam Marko.

A postoji li bolji način da otkrijemo kakav je Marko zaista od jedne iskrene i brzopotezne igre?!

Ljubav ili karijera? Ja sam na svu sreću pronašao ljubav koja me podržava u karijeri, tako da Bog me nagradio s jednim i drugim.

Starije ili mlađe cure? Pa očito starije.

Marko Braić Foto: In Magazin

Romantik ili player? Kombinacija

Najgori dejt? Pa jedno šest puta mi se desilo da se osoba ne pojavi, već vidim da je to naslovna sad.

Rečenica koju si kaže svako jutro? Kako lijep dan, i hvala ti Bože što sam živ.

Iako uz nove životne i glumačke izazove koje trenutno živi, Marko Braić danas djeluje sretnije i ispunjenije nego ikad, a čini se kako je upravo pronašao svoj savršeni balans.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Znate li tko je bila velika ljubav Davora Šukera? Opet je glavna tema medija

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Atraktivna Splićanka raspametila pratitelje, nedavno je slavila 50. rođendan: ''Kakva pozadina!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pismo iz mladosti otkrilo najveću želju princeze Diane: Jedna stvar uništila joj je snove

Pogledaji ovo Celebrity 20 godina ljubavi: Ljupka Gojić prisjetila se vjenčanja s proslavljenim nogometašem