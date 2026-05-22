Upoznajte Kids from the Sky: Ovaj dvojac iz Križevaca stoji iza hitova koje svi znamo!

Njihov hit osvojio je radijske postaje, a mnoge je preplavio onaj osjećaj da znaju pjesmu, ali se pitaju tko je pjeva. Dečki iz benda Kids from the Sky nova su senzacija hrvatske glazbe. Na društvenim mrežama nižu im se same pohvale, a mladi Križevčani zagrebačkoj publici ovog vikenda spremaju velik koncert. Luka Jurkijević.

Oni su Kids from the Sky, jedan sasvim obično-neobičan dvojac.

''Nije nekad dovoljno biti samo svoj, moraš malo ispitati tržište, što prolazi, a što ne, ali mislim da smo mi našli dobar kompromis u svemu tome da ostanemo svoji, a da opet zadovoljimo tržište na neki način'', kaže Teo Golub.

Simpatični duo u kratkom je roku uspio oduševiti publiku i zaraditi titulu glasa generacije Z. Tajna uspjeha krije se i u tome što Robin i Teo inspiraciju pronalaze u vlastitim životima.

''Nekad si sam negdje u tri sata u noći i doslovno ti dođe neka ideja za pjesmu, a nekad mjesec dana ne možeš sklopiti ni jednu rečenicu. Tako da je teško opisati, ali kad slušate tekstove Kids From The Sky, onda možete vidjeti na neki način i moj život ukratko, jer sve što pišem u tekstovima i pjesmama, to mi se dogodilo u privatnom životu.''

Jer, kažu nam, ništa ne možete otpjevati toliko emotivno kao vlastito iskustvo. Ovi Križevčani znaju se još od malih nogu i, vjerovali ili ne, nikad se nisu posvađali.

''Živimo jedan od drugoga nekih 500-injak metara. To je bila ta neka priča da je on tražio bubnjara i starci su se čuli i eto, došao sam na probu. Zapravo su naši roditelji zaslužni za sve. Tako je, jer da se nisu znali, možda ja ne bih uopće dobio poziv da sviram u bendu Kids From The Sky'', kaže Robin Petić.

Dečki s neba bend su oformili prije šest godina. Originalno ime koje su osmislili također ima vrlo osobno značenje.

''Kad sam nekad davno pisao pjesme još na engleskom jeziku, onda sam napisao da se osjećam kao da sam kid from the sky. Jer sam stalno imao osjećaj da ne pripadam okolini u kojoj se nalazim. To mi je stalno bio osjećaj. Onda, kad smo odlučili osnovati bend, nekako nam se to činilo kao dobro ime benda jer smo upravo htjeli okupiti ljude koji se možda osjećaju na isti način, stvoriti tu neku zajednicu.''

Simpatičan dvojac nastupao je i kao predgrupa na zagrebačkom koncertu Baby Lasagne. Priznaju da malu tremu prije nastupa uvijek imaju, baš kao i veliku podršku roditelja.

''Ja moram svog tatu spomenuti jer je on nevjerojatna podrška, do te mjere da nekad zna biti i prevelika podrška. Ne znam jeste li ikad imali situacije s tim. Da mu nekad moram reći kao: ‘Ok, mogu i ja sam neke stvari.’''

Kad se mikrofoni ugase, Kids from the Sky postaju dečki iz susjedstva. Vole se baviti sportom, boraviti u prirodi i istraživati druge kulture.

''Volimo jako igrati tenis. Ako se ne bavimo glazbom, onda zajedno najčešće igramo tenis. U tome jako uživamo, ja doma sadim, jako volim vrt i povrće.''

Nadamo se da su dečki dobro napunili baterije jer ih već sutra čeka velik koncert u Zagrebu. Što spremaju obožavateljima, ipak nam nisu htjeli otkriti.

''Uzbuđeni smo jako. Jednostavno jedva čekamo. Spremamo baš veliki show. I ne smijemo odati što spremamo za slušatelje i obožavatelje. Jer to onda više ne bi bilo iznenađenje'', kaže Robin.

Sigurni smo da iznenađenja, baš kao ni oduševljenja, neće nedostajati!

