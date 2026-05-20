Marijana Mikulić otkriva svoju najtežu životnu priču: Briga o djetetu s teškoćama u razvoju i brak na rubu

Gošća u našem novom podcastu ''Nema labavo by IN Magazin'' je glumica Marijana Mikulić. Bez zadrške je progovorila o najtežim životnim izazovima: brizi o djeci, bračnoj krizi, iscrpljenosti i trenucima kada je bila na samom rubu. Gdje je pronašla snagu i zašto je odlučila sve podijeliti javno, pogledajte u ispovijesti koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

''To forsiranje tog sveg savršenstva, meni se povraća od toga, doslovno! Pogotovo to kad djeca krenu u školu...''Moje dijete, plakat, najljepši plakat, ovaj je sve naučio, ovaj ima sve 5, radili su cijeli vikend povijest i geografiju!''...ma ja za vikend želim biti mama! Ja za vikend želim sa svojom djecom otići prošetati na Jarun na kojem nisam bila pola godine jer je uvijek nešto. Želim navečer pogledati neki film s njima, želim otić u kino. Odvest ih na neku predstavu! Ja želim biti mama. Ja ne želim učiti povijest i geografiju. Postoji netko u školi tko bi ih trebao tome naučiti'', govori Marijana Mikulić.

Za sebe kaže da je stroga, ali pravedna majka. A kad najstariji sin poželi najskuplje tenisice iz izloga, i za to postoji životna lekcija.

Marijana Mikulić - 2 Foto: In Magazin

''Ja sam rekla ''Ne, stari! Takve tenisice, ima taj neki portal gdje ima snižene marke te skupe, našla sam, kao prvo u pola cijene, a drugo, sad ćeš ti od toga što ti daju babe, ti češ dodat toliko, a mi možemo toliko, i još ćeš pričuvat Jakova dva sata da mi odemo na puvo! Je li to ok?'' Razmislio je sat vremena i rekao je OK'', priča glumica.

Marijana Mikulić - 6 Foto: In Magazin

Dok se svakodnevno brine o cijeloj obitelji, naučila je još jednu važnu životnu lekciju.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mračna priča fatalne plavuše: Hollywood joj je dao slavu, ali život joj je slomio srce

''Jako je važno uzeti vrijeme za sebe! Ja imam pravo na svoje želje i potrebe koje nisu nužno baš sve vezane za muža i za djecu! Ja imam pravo na to!'', govori.

Marijana Mikulić - 4 Foto: In Magazin

Životne borbe, frustracije, suze i pobjede Marijana je pretočila u predstavu Mare.

Pogledaji ovo Celebrity Ma što je sada smislio? Jakov Jozinović zaintrigirao fanove objavom na Instagramu

''Meni je došlo stvarno ljekovito jako kad je to izašlo van! Al taj trenutak kad sam ja shvatila da je i drugima to ljekovito... da mene nakon predstave čekaju nepoznate žene koje plaču i žele me samo zagrlit i ništa drugo, onda sam shatila: Wow, nisam uzekla samo vrijeme za sebe i nije ovo samo moja priča, ovo je priča mnogih!'', zaključila je.

Cijeli podcast Nema labavo by IN Magazin s Marijanom Mikulić pogledajte na YouTube kanalu Nove TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Legendarnu glumicu život nije mazio: Danas živi u domu za starije, a zbog jedne stvari najviše žali

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tijelo za kojim uzdišu milijuni manekenka izložila u minijaturnom bikiniju

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Indire Levak pohvalio se sretnim vijestima, njezina reakcija privukla je pažnju