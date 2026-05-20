Amerikanac iz Supertalenta za 16 tisuća eura kupio još tri objekta u Zagorju, evo kako izgledaju

Dok mnogi još uvijek komentiraju njegovu obnovu stare kuće u Hrvatskom zagorju, Justus Reid već je krenuo u novu avanturu.

Amerikanac Justus Reid, kojeg gledatelji ispred malih ekrana pamte iz Supertalenta, posljednjih je mjeseci postao prava internetska senzacija zahvaljujući renovaciji stare kuće u Hrvatskom zagorju, kupljene za svega 5.000 eura.

Na društvenim mrežama redovito je pokazivao kako zapušteno imanje pretvara u uređeni dom, a njegov projekt privukao je veliku pažnju pratitelja iz cijelog svijeta koji su s interesom pratili svaki korak obnove.

Justus Reid Foto: Instagram

Galerija 23 23 23 23 23

Iako je veliki projekt sada napokon priveden kraju, čini se kako Justus nema namjeru stati. U videu, koji je objavio na društvenim mrežama, otkrio je da je u međuvremenu kupio još nekoliko nekretnina u Hrvatskoj.

Naime, samo nekoliko stotina metara dalje kupio je još dvije stare kuće, jednu za 3.000 eura, a drugu za 5.000 eura. Osim toga, nedaleko od tih nekretnina kupio i bunker vrijedan 8.000 eura.

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Oglasio se član srpskog žirija koji je Hrvatskoj dao 0 bodova: "Važno je da ljudi razumiju"

''Tri objekta u istoj ulici. Što ću napraviti s njima?'', poručio je svojim pratiteljima te ih pozvao da nastave pratiti njegovu novu avanturu.

Justus Reid Foto: Instagram

Njegove objave ponovno su izazvale velik interes na društvenim mrežama, a mnogi sada s nestrpljenjem čekaju vidjeti što Amerikanac sprema s novim nekretninama u Zagorju.

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako kućica koju je kupio za 5000 eura izgleda nakon renovacije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako su David i Victoria Beckham izgradili svoje milijardsko carstvo?

Američka priča i hrvatski snovi: Nakon Supertalenta upustio se u avanturu koja mu je promijenila život. Justusovu priču pročitajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Mračna priča fatalne plavuše: Hollywood joj je dao slavu, ali život joj je slomio srce

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tijelo za kojim uzdišu milijuni manekenka izložila u minijaturnom bikiniju

Pogledaji ovo Zanimljivosti David Beckham kralju Charlesu predstavio poseban projekt, za sve je zaslužna njegova kći