Oglasio se član srpskog žirija koji je Hrvatskoj dao 0 bodova: "Važno je da ljudi razumiju"

Ivan Mileusnić, član srpskog žirija na Eurosongu 2026., nekoliko dana nakon natjecanja oglasio se zbog brojnih kritika na njihov rad.

Iako je pobjedom bugarske pjevačice Dare spušten zastor na 70. izdanje u Beču, Eurosong je i dalje na svjetskim naslovnicama zbog skandala nastalih nakon završetka.

Od nedjelje društvene mreže ne prestaju komentirati rezultate srpskog žirija, koji je hrvatski ansambl Lelek ostavio bez bodova, iako su pjesmu "Andromeda" napisali srpska pjevačica Zorja i njezin suprug Lazar Pajić, dok je na koreografiji radio redatelj koji je Konstrakti radio nastup za Eurosong 2022. u Torinu.

Upravo zbog toga danima se na društvenim mrežama raspravljalo o "izdaji", političkim odnosima i navodnim namjernim potezima žirija.

Među članovima srpskog žirija našao se i plesač, koreograf i glazbenik Ivan Mileusnić, suprug Danijele Karić, poznat po dugogodišnjem radu na regionalnoj plesnoj i glazbenoj sceni. Nakon nekoliko dana medijske buke odlučio se oglasiti na društvenim mrežama objavom koja je odmah privukla veliku pažnju pratitelja.

U podužoj objavi pokušao je objasniti kako zapravo funkcionira glasanje stručnog žirija te naglasio da pojedinci ne mogu samostalno odlučivati kome će otići 12 bodova.

"Važno je da ljudi razumiju da žiri ne 'dodjeljuje' bodove na način na koji se to predstavlja u javnosti. Svaki član žirija dobiva listu skladbi i rangira ih od 1 do 24 prema svom osobnom profesionalnom dojmu. Tek nakon presjeka svih tih pojedinačnih rang-lista sustav formira konačne bodove države", objasnio je.

Dodao je kako je hrvatski nastup prema njegovu osobnom dojmu bio među deset najboljih te večeri, što prema izvještaju sa službene eurovizijske stranice znači kako je član žirija A, B ili F, te posebno pohvalio scenski nastup i profesionalnost izvođačica.

"Režija i kompletan scenski doživljaj nastupa bili su izuzetno snažni i u određenim segmentima čak ostavili veći dojam od same kompozicije. Djevojke su svoj nastup vokalno iznijele vrlo profesionalno i na tome im iskreno čestitam", napisao je.

Posebno je istaknuo kako ga žalosti što se nakon natjecanja više govori o sukobima i podjelama nego o glazbi.

"Eurovizija je oduvijek bila natjecanje u glazbi, pjesmama, emocijama i umjetnosti. Onog trenutka kada glasanje završi trebala bi završiti i cijela priča o podjelama", poručio je Mileusnić.

U objavi je naglasio i kako bi maksimalnih 12 bodova Hrvatske iz Srbije promijenilo tek jedno ili dva mjesta na ljestvici, ali ne i konačnog pobjednika natjecanja.

Inače, Mileusnić je poznat kao plesač, koreograf i dugogodišnji član regionalne plesne scene, a posljednjih godina često sudjeluje u različitim televizijskim i glazbenim projektima. Upravo zbog iskustva u scenskom nastupu bio je dio stručnog žirija Srbije za Eurosong 2026.

Njegova objava ubrzo je izazvala brojne reakcije – dok su jedni podržali njegovo objašnjenje i poziv na smirivanje tenzija, drugi su i dalje nastavili kritizirati način na koji je žiri glasao. Ipak, čini se da je Mileusnić prvenstveno želio poslati poruku da glazbeno natjecanje ne bi trebalo postati prostor za nacionalne sukobe i podjele.

Eurovizijska drama otišla je najdalje u Moldaviji, gdje je direktor nacionalne televizije podnio ostavku jer je moldavski žiri dao tek tri boda Rumunjskoj. Više čitajte OVDJE.

Srbiju je predstavljala grupa Lavina, a kako su članovi reagirali na 12 bodova iz Hrvatske, pogledajte OVDJE.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.