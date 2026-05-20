Kumovima se pridružuje dobro poznato lice, čija je sudbina pomalo rastužila hrvatsku javnost

Legendarna hrvatska glumica Jadranka Matković pojavit će se u hit-seriji ''Kumovi'', a najava njezinog gostovanja već je izazvala veliko oduševljenje među vjernim gledateljima popularne Nove TV.
Hit-serija ''Kumovi'' iz sezone u sezonu nastavlja osvajati gledatelje, a omiljenoj ekipi iz Zaglava pridružit će se još jedno veliko glumačko ime.
Pred kamere popularne serije stigla je i legendarna Jadranka Matković, čija je najava gostovanja već izazvala veliko oduševljenje među obožavateljima.
Glumica će se u seriji pojaviti u ulozi časne sestre, a vijest je potvrdila na svojim društvenim mrežama gdje je podijelila fotografiju sa seta.
''Tko od glumaca nije prošao kroz seriju ''Kumovi'', nema poene. Evo, prošla i ja'', našalila se uz objavu.
Dodala je kako je scena snimljena u ugodnoj atmosferi te pritom spomenula kolege Žarka Radića i Radoslavu Mrkšić s kojima je dijelila kadar. Upravo se Mrkšić javila i u komentarima napisavši: ''Bila mi je čast i bilo je zabavno'', na što joj je Matković odgovorila: ''A tek meni. Ti i Žarko… Baš ono.''
Jadranka Matković Foto: Josip Moler / CROPIX
Pratitelji su glumicu zasuli brojnim porukama podrške i oduševljenja.
''Gledam ''Kumove'' i radujem se što ću na kratko vidjeti i vas!'', ''Divno, veselim se vidjeti vas'', ''Najljepše kad te se sjete kolege i to glumačke veličine'', samo su neki od komentara ispod objave.
Jadranka Matković iza sebe ima gotovo stotinu filmskih i televizijskih uloga, a publika je posebno pamti kao Rebeku iz serije ''Nad lipom 35''.
Jadranka Matković Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Jadranka Matković Foto: Screenshot
Posljednjih godina suočila se s teškim životnim okolnostima i zdravstvenim problemima, a već četiri godine živi u Domu za starije i nemoćne osobe Medvešćak u Zagrebu. Upravo zato njezin povratak pred kamere mnoge je posebno razveselio.
