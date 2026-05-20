Tko je supruga Zlatka Mateše? Bivši premijer osvojio je 30 godina mlađu

Aktualna istraga zbog koje je Zlatko Mateša ponovno završio u središtu pozornosti otvorila je i interes za njegov privatni život, a posebno za suprugu Blanku Matešu.

O Zlatku Mateši ovih se dana ponovno intenzivno piše nakon što se našao pod povećalom istražitelja, a cijeli slučaj komentirao je i za Dnevnik Nove TV. Više čitajte OVDJE.

No, osim zbog aktualnih događaja, interes javnosti već dugo privlači i njegov privatni život, posebno brak s 30 godina mlađom Blankom Matešom, nekadašnjom Blankom Kačer.

Zlatko Mateša, Blanka Mateša

Blanka Mateša sveučilišna je profesorica prava i pročelnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Uz akademsku karijeru, vodi i poslijediplomski specijalistički studij, a pravnu diplomu stekla je 2002. godine, dok je doktorirala 2013.

Šira javnost za nju je doznala nakon što je potvrđena njezina veza sa Zlatkom Matešom, bivšim hrvatskim premijerom i predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora. Par se vjenčao krajem 2023. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu.

Zlatko i Blanka Mateša

Zlatko i Blanka Mateša

Prije veze s Matešom bila je u braku s poznatim splitskim odvjetnikom i profesorom Hrvojem Kačerom, koji je preminuo početkom 2023. godine nakon teške bolesti.

Njihova ljubavna priča od početka je izazivala veliku pažnju javnosti zbog razlike u godinama, no Blanka je više puta isticala da joj to nikada nije predstavljalo problem.

Par se često pojavljuje zajedno na javnim događanjima, a fotografi ih redovito snimaju na društvenim i sportskim okupljanjima.

Zlatko Mateša sa suprugom

Zlatko Mateša i Blanka

