David Beckham kralju Charlesu predstavio poseban projekt, za sve je zaslužna njegova kći

Kralj Charles i David Beckham zajedno su boravili na sajmu cvijeća, na kojem je predstavljena i posebna vrsta ruže.

David Beckham i kralj Charles ponovno su pokazali koliko su se zbližili posljednjih godina tijekom ovogodišnjeg Chelsea Flower Showa, jednog od najpoznatijih hortikulturnih događaja na svijetu.

Bivši nogometaš i britanski monarh zajedno su obišli poseban vrt koji su osmislili u suradnji s poznatim vrtlarom Alanom Titchmarshem, a njihovo druženje privuklo je veliku pažnju fotografa i medija.

Poseban trenutak događaja bilo je predstavljanje nove ruže nazvane Sir David Beckham Rose, koja je nastala na ideju Beckhamove kćeri Harper kao poklon za njegov 50. rođendan. Riječ je o bijeloj engleskoj grmolikoj ruži specifičnog mirisa s notama banane, klinčića i smirne, a dio prihoda od prodaje ide Zakladi kralja Charlesa, čiji je Beckham ambasador.

Kralj tijekom obilaska nije skrivao oduševljenje novom ružom pa je zastao kako bi je pomirisao, dok je Beckham ponosno nosio cvijet na reveru sakoa. Njihov opušteni razgovor i smijeh pokazali su koliko su posljednjih godina razvili blizak odnos.

Glavna atrakcija bila je "The King’s Foundation Curious Garden", vrt koji su zajedno osmislili Beckham, kralj Charles, Alan Titchmarsh i dizajnerica Frances Tophill. Projekt je inspiriran zajedničkom ljubavi prema vrtlarstvu, prirodi i pčelarstvu, a cilj mu je potaknuti mlađe generacije da se više zainteresiraju za prirodu i vrtove.

U vrtu su se mogli vidjeti detalji povezani s Beckhamom i kraljevskom obitelji – sedam podignutih cvjetnih gredica kao simbol Beckhamovog legendarnog broja sedam, košnice inspirirane njihovom ljubavi prema pčelarstvu, ali i vrtni patuljci koje su oslikavali sami Charles i Beckham.

Na događaju su bili i brojni poznati uzvanici poput Judi Dench, Briana Maya, Kate Moss i Floelle Benjamin, a kralj i kraljica Camilla obišli su više vrtova i instalacija prije nego što su se ponovno vratili Beckhamu i njegovoj ruži.

Inače, Beckham je posljednjih godina sve bliži britanskoj kraljevskoj obitelji. Nakon dugogodišnjeg prijateljstva s princem Williamom i Harryjem te sudjelovanja na njihovim vjenčanjima, 2025. godine službeno je proglašen vitezom zbog doprinosa sportu i humanitarnom radu. Zajedno sa suprugom Victorijom stao je na stranu britanske kraljevske obitelji nakon što su ih Harry i njegova supruga Meghan Markle optužili za manipulaciju i curenje priča medijima, loš odnos prema bivšoj glumici, nedostatku podrške te rasizmu.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.