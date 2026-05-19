Majin Šime odlučio se na potez koji bi rijetki izdržali: ''Tek nas nekolicina ludih...''

Dolaskom toplijih dana Šime Elez ponovno je sjeo na motor, no ovog puta njegova adrenalinska avantura ima i snažnu humanitarnu poruku.

Šime Elez ponovno je upalio motor – i to za plemeniti cilj. Popularni Splićanin na društvenim je mrežama otkrio kako se sprema za veliku jednodnevnu avanturu tijekom koje planira prijeći čak 1.000 kilometara na motoru.

27-godišnji Šime poznat je kao veliki ljubitelj motora pa ne čudi što se i ove godine odlučio na novi adrenalinski izazov. Podsjetimo, prošlog je kolovoza sudjelovao na 14. izdanju Balkan Rallyja, tijekom kojeg je vozio kroz razne krajeve Hrvatske, Crne Gore i Makedonije.

Dolaskom toplijih dana stigla je i nova avantura, ali ovog puta s humanitarnim predznakom. Šime se pridružio akciji ''Bradata vožnja extreme'', čiji je cilj prikupiti čak 120 tisuća eura za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu namijenjenog onkološkim pacijentima.

U sklopu akcije, ovog utorka planira odvoziti nevjerojatnih 1.000 kilometara u samo jednom danu, a cijelo putovanje pratitelji će moći pratiti putem njegovog Instagram profila.

''Pogodite tko sutra s Rakelom vozi 1.000 kilometara u jednom danu. Ide nas tek nekolicina hrabrih (ludih) pa ako nas kojim slučajem vidite na cesti, slobodno mahnite, mi ćemo se svakako javljati tijekom puta. Prvi update već sutra ujutro'', napisao je Šime uz fotografiju na kojoj pozira pokraj motora kojim će krenuti na ovu zahtjevnu vožnju.

Prije nekoliko mjeseci Šime se isto odvažio na dugu vožnju, a putem je doživio i brojne anegdote, više pogledajte OVDJE.

