Znate li da je pobjednica Eurosonga nedavno snimila duet sa Željkom Joksimovićem?

Nakon pobjede na Eurosongu 2026. u Beču, ponovno je u fokusu duet bugarske predstavnice Dare i Željka Joksimovića koji je uoči natjecanja oduševio eurovizijske fanove diljem Europe.
Bugarska predstavnica Dara pobjednica je Eurosonga 2026. godine održanog u Beču. Svojom pjesmom ''Bangaranga'' osvojila je Europu, a njezinom trijumfu prethodila je zapažena suradnja sa Željkom Joksimovićem, legendom eurovizijske scene.
Upravo je Joksimović bio jedan od prvih koji joj je javno čestitao na pobjedi. Odmah nakon proglašenja pobjednice, srpski pjevač i skladatelj objavio je njihovu zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu te još jednom podsjetio na suradnju koja je privukla veliku pažnju eurovizijskih fanova.
Željko Joksimović i Dara - 2 Foto: Instagram
Naime, Dara je uoči natjecanja surađivala s dvostrukim eurovizijskim predstavnikom Željkom Joksimovićem na posebnom nastupu za službeni YouTube kanal Eurosonga. Suradnja je realizirana u sklopu serijala ''Eurovision A Little Bit More'', u kojem natjecatelji izvode obrade poznatih eurovizijskih hitova ili nove verzije svojih pjesama.
Dara Foto: Profimedia
Dara Foto: Profimedia
Ideja za njihov zajednički nastup, organiziran povodom 70. obljetnice Eurosonga, potekla je od poznatog skladatelja Dimitrisa Kontopoulosa, a Joksimović je poziv odmah prihvatio. Njih dvoje zajedno su izveli pjesmu ''Lane moje'', s kojom je Željko 2004. godine u Istanbulu osvojio drugo mjesto predstavljajući Srbiju i Crnu Goru.
Dara tada nije skrivala oduševljenje suradnjom s glazbenikom kojeg smatra jednim od najvećih autora regionalne scene.
''On je nevjerojatan autor, glazbenik i poliglot koji se bez ikakvog napora kreće između različitih svjetova i izraza. Takvi ljudi su rijetkost. Željko, ti si čista inspiracija. Hvala ti'', poručila je Dara putem Instagrama.
Joksimović joj je tada kratko uzvratio: ''Sretno na Eurosongu''.
Dara, Bugarska - 6 Foto: Afp
Dara, Bugarska - 2 Foto: Afp
Dara, Bugarska - 5 Foto: Afp
