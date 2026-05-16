Lelekice doživjele hladan tuš od srpskog žirija, ali publika ih nije razočarala

U večeri u kojoj je bugarska predstavnica Dara pobijedila s 516 bodova, hrvatske predstavnice Lelek osvojile su 15. mjesto sa 124 boda.

Eurosong 2026. došao je do svoje velike završnice, a pobjedu s čak 516 bodova ostvarila je bugarska predstavnica Dara s pjesmom "Bangaranga". Lijepa 27-godišnjakinja iz Varne uvjerljivo je osvojila 204 boda od žirija iz 35 zemlja sudionica, da bi na koncu s izvrsnih 312 bodova osvojila najviše od publike i pobijedila na natjecanju ispred Izraelca Noama Bettana i Rumunjske Alexandre Căpitănescu.

Unatoč impresivnoj izvedbi, hrvatske predstavnice Lelek s pjesmom "Andromeda" su osvojile 15. mjesto s ukupno 124 boda.

Što se tiče žirija iz 34 zemlje, Hrvatska nije dobila bodove od čak 22 nacionalna žirija, a najviše (osam) dobila je iz Crne Gore i Portugala.

Međutim, jedna nula je najviše odjeknula, a to je ona od srpskog žirija, koja je najveći broj bodova dala Grku Akylasu. Grešku žirija ispravila je publika koja je lelekice nagradila s 12 bodova.

S druge strane, ukupno 24 boda od Hrvatske, što žirija, što publike, pripalo je srpskim predstavnicima bendu Lavina.

srbija hrvatskoj 0 a hrvatska srbiji 12 ???? e sad se vidi kakav je tko susjed!!! pic.twitter.com/FugEWvGCuF — 📍ɢʀᴇᴄᴏ (@Greco_66) May 16, 2026

Hoće li mi neko reći ove večeri, ko je bio u jebenom žiriju?

Hrvati, izvinite što imamo ćaci žiri.#Eurovisión2026 #Eurovisión #Lelek — Luka Aleksić (@Lukaaaleksic) May 16, 2026

i am so proud of our girls lelek 🥹🥹🥹🥹 — eli_xoxozzz 🍋 | 🇭🇷🇨🇭🇧🇬 (@M4ND7_C4ND7) May 16, 2026

Ubi me sramota za srpski žiri da Lelek lutkama su dali 0, KO SU OTKRIJTE NAM IMENA VREME ZA LINČ U INTERNOM TIMU #Eurovision2026 — zihlavski (@zihlavski_) May 16, 2026

Sve ste u pravu! Mene je sramota!! Bravo za Lelek! Devojke su sjajne! — Vanja (@nikolicvanj) May 16, 2026

A ne ne, ja sam glasao za Lelek jer sam jedino to i slušao — Arsenije Arsić 🇷🇸🇭🇺 (@el_arenije) May 16, 2026

