Prije velikog eurovizijskog spektakla prošla je kroz pakao bolesti i borbu za glas

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Nastup australske predstavnice Delte Goodrem na Eurosongu 2026. kao spektakularan je spoj emocionalne power balade i velikog scenskog showa. Pjesmu "Eclipse" prati raskošna produkcija s vatrom, dimom, vjetrom i filmskim vizualima, a tijekom nastupa Delta izvodi dio pjesme za klavirom prije nego što se u završnici podiže na zlatnoj platformi ispod ogromnog polumjeseca, dok je publiku posebno oduševila njezina vokalna izvedba i haljina ukrašena s više od 7000 Swarovski kristala.

Delta Goodrem već više od dva desetljeća dominira glazbenom scenom i iza sebe ima impresivnu karijeru. Njezin nastup odmah je privukao pažnju – ne samo zbog produkcije, već i zbog iskustva koje donosi. Za razliku od mnogih natjecatelja, Delta na pozornicu je došla kao već etablirana zvijezda, što je dodatno podignulo očekivanja. Mnogi smatraju da je upravo njezin izbor znak da je Australija ove godine išla na sigurno i ciljala visoki plasman, oslanjajući se na provjereno ime i snažnu vokalnu izvedbu.

Rođena 1984. u Sydneyju, Delta je slavu stekla još kao tinejdžerica. Njezin debitantski album "Innocent Eyes" iz 2003. postao je ogroman hit i jedan od najprodavanijih albuma u Australiji, a pjesme poput "Lost Without You" lansirale su je i na međunarodnu scenu.

Osim glazbe, publika ju dobro poznaje i kao glumicu iz popularne serije "Neighbours", ali i kao dugogodišnju mentoricu u showu The Voice Australia, gdje je pomogla mnogim mladim talentima da se probiju.

Iza sjajne karijere krije se i teška životna priča. Sa samo 18 godina suočila se s dijagnozom Hodgkinovog limfoma, a godinama kasnije i s ozbiljnim problemima s glasom zbog kojih je morala ponovno učiti pjevati. Upravo su ti izazovi oblikovali njezin karakter i umjetnički izraz.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u njezinom privatnom životu. Prije nego se lani udala za Matthewa Copleyja, s kojim je bila u vezi od 2016., hodala je s tenisačem Markom Philippoussisom, Nickom Jonasom i Brianom McFaddenom.

