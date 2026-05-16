Kako večeras možete glasati za Lelek na Eurosongu?

Hrvatske predstavnice Lelek spremne su za nastup pred milijunskim auditorijem, no domaća publika ove ih godine neće moći podržati glasovima u finalu Eurosonga.

Hrvatski gledatelji u finalu ne mogu glasati za hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., no Lelek i dalje može računati na podršku fanova iz drugih europskih zemalja i svijeta.

Lelek će u velikom finalu nastupiti pod rednim brojem 13, a publika izvan Hrvatske može im dati svoj glas telefonskim pozivom, SMS-om ili online glasanjem na službenoj stranici esc.vote.

Tijekom televizijskog prijenosa u svakoj zemlji bit će prikazani službeni brojevi i detaljne upute za televoting, a gledatelji mogu dati ukupno do 10 glasova.

Podsjetimo, prema pravilima Eurosonga, gledatelji ne mogu glasati za predstavnika vlastite države, zbog čega hrvatska publika ove godine neće imati mogućnost podržati Lelek iz Hrvatske.

