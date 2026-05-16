Kako je moguće da lelekica lebdi na pozornici? Snimka iza kulisa otkrila tajnu Eurosonga

Scenski trik koji je tijekom nastupa grupe Lelek na Eurosongu ostavio gledatelje bez daha sada je konačno razotkriven, procurila je snimka iza kulisa koja pokazuje kako nastaje efekt lebdenja u izvedbi pjesme ''Andromeda''.
Jedan od najupečatljivijih trenutaka nastupa grupe Lelek s pjesmom ''Andromeda'' napokon je dobio i svoje objašnjenje.
Scenski efekt zbog kojeg se u jednom trenutku čini kao da jedna od članica lebdi iznad pozornice sada je otkriven zahvaljujući snimci nastaloj iza kulisa.
Hrvatske predstavnice u finalu Eurosonga nastupaju s već prepoznatljivom izvedbom pjesme ''Andromeda'', a upravo je trenutak lebdenja od prvog polufinala izazvao velik interes publike i gledatelja diljem Europe. Riječ je o jednom od najdramatičnijih dijelova nastupa u kojem se koreografija, rasvjeta i pokret stapaju u gotovo filmski prizor.
Sada je u javnost procurila snimka s posljednje probe iza pozornice koja pokazuje kako se efekt zapravo izvodi. Na kadrovima se može vidjeti da članica grupe stoji na pomičnim stepenicama koje se u ključnom trenutku pomiču sinkronizirano s kamerom i rasvjetom, stvarajući iluziju lebdenja.
Iako tijekom televizijskog prijenosa cijeli prizor izgleda gotovo nestvarno, snimka iza scene otkriva koliko je preciznosti i koordinacije potrebno kako bi sve funkcioniralo bez pogreške. Uigranost izvođačica, tehničke ekipe i kamera pritom je presudna jer svaki pokret mora biti savršeno usklađen s glazbom, koreografijom i promjenama kadrova.
Upravo zbog takvih detalja nastup grupe Lelek izdvojio se kao jedan od vizualno najdojmljivijih ovogodišnjeg Eurosonga, a scena lebdenja već se smatra jednim od trenutaka koji su obilježili ovogodišnje natjecanje.
