Tko su "nindže" na Eurosongu? Za nemoguću misiju imaju samo 48 sekundi

Televizijski gledatelji fokusirani su na spektakularne nastupe i svjetlosne efekte, no iza kulisa Eurosonga odvija se prava utrka s vremenom u kojoj ključnu ulogu imaju takozvane ''pozadinske nindže''.

Gledatelji na televiziji ih jedva primijete, no mala skupina scenskih radnika, poznatih pod nadimkom ''nindže'' na Eurosongu izvode pothvat jednako impresivan kao i onaj na pozornici.

Naime, između nastupa imaju samo 48 sekundi da potpuno promijene scenografiju.

Iako golema pozornica s LED ekranima pruža brojne vizualne efekte, svaka od 25 zemalja koje se natječu u subotnjem finalu ima i vlastite fizičke rekvizite koje treba postaviti i ukloniti sa scene. U slučaju finskog favorita rekvizite treba čak i zapaliti, piše Reuters.

Christian Elgner, voditelj rekvizita zadužen za koordinaciju scenografije, ističe kako je riječ o nevjerojatno zahtjevnom zadatku.

''To je vrijeme koje dvadesetak ljudi ima da se prebaci s jednog rekvizita na drugi te da postavi i ukloni elemente scene. Nevjerojatno je što uspijevaju postići'', rekao je Elgner.

#ORF #backstage ♬ Originalton - ORF @orf Von Last-Minute-Fixes über kleine Hoppalas beseitigen bis hin dazu, die Show am Laufen zu halten: Dieses Event würde ohne euch einfach nicht funktionieren. Riesigen #Applaus an jede einzelne Person von euch 👏✨ === From last-second fixes to cleaning little oopsies and keeping the show rolling smoothly: This event simply wouldn't run without you. Huge #applause for every single one of you 👏✨ #Eurovision2026

Svaki pokret mora biti precizno isplaniran i uvježban, a dodatno impresionira činjenica da većinu dvadeseteročlane ekipe čine lokalni stanovnici kojima je taj posao tek dodatni angažman.

Među njima je i Ahmed Abdelati, student građevine iz Egipta koji živi u Austriji.

''Uvijek moramo žuriti i ne smijemo griješiti jer čim napravimo pogrešku, nastup je gotov'', rekao je Abdelati.

''Radim ovdje jer volim glazbu, kao i moji kolege'', dodao je.

U samo nekoliko tjedana tim odjeven u crno postao je savršeno uigran stroj.

''Nisam siguran tko je prvi upotrijebio taj izraz, ali u posljednja tri-četiri dana uvriježio se naziv 'pozadinske ninje'. Ja ih uglavnom zovem plesačima jer je postavljanje scene poput plesa – sve je koreografirano'', objasnio je Elgner.

Dodaje kako dosad nije bilo ozbiljnijih problema tijekom zahtjevnih izmjena scenografije.

''Dosad nismo imali većih nezgoda. Dovoljno često vježbamo da uvijek učimo iz manjih propusta i sve usavršimo'', zaključio je.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



