Tko će pobijediti na Eurosongu 2026.? Recite nam u anketi!

Napetost raste iz dana u dan, a društvene mreže već su preplavljene prognozama, favoritima i raspravama o mogućem pobjedniku. Ovogodišnje izdanje Eurosonga donijelo je nekoliko velikih iznenađenja, a publika diljem Europe sve glasnije nagađa tko će osvojiti najviše glasova u velikom finalu.

Eurovizijska groznica već trese Europu! Eurosong 2026. održava se u Beču, a čak 25 država borit će se za prestižni trofej i naslov najbolje pjesme Europe. Spektakularna završnica donosi favorite iz cijele Europe, ali i niz nastupa koji su posljednjih dana podigli veliko zanimanje publike.

Veliki razlog za slavlje imaju i hrvatski fanovi – Hrvatska je izborila mjesto u finalu! Našu zemlju predstavlja grupa Lelek s pjesmom ''Andromeda'', koja se nakon polufinala našla među najkomentiranijim nastupima ovogodišnjeg Eurosonga.

Tko će pobijediti na Eurosongu 2026.? Danska - Søren Torpegaard Lund – "Før vi går hjem"

Njemačka - Sarah Engels - "Fire"

Izrael - Noam Bettan – "Michelle"

Belgija - Essyla – "Dancing on the Ice"

Albanija - Alis – "Nân"

Grčka - Akylas – "Ferto"

Ukrajina - Leléka – "Ridnym"

Australija - Delta Goodrem – "Eclipse"

Srbija - Lavina – "Kraj mene"

Malta - Aidan – "Bella"

Češka - Daniel Žižka – "Crossroads"

Bugarska - DARA – "Bangaranga"

Hrvatska - Lelek – "Andromeda"

Ujedinjeno Kraljevstvo - LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"

Francuska - Monroe - "Regarde!"

Moldavija - Satoshi – "Viva, Moldova!"

Finska - Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"

Poljska - Alicja – "Pray"

Litva - Lion Ceccah – "Sólo quiero más"

Švedska - Felicia – "My System''

Cipar - Antigoni – "Jalla"

Italija - Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Norveška - Jonas Lovv – "Ya Ya Ya"

Rumunjska - Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"

Austrija - Cosmó - "Tanzschein"

