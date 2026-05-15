Znate li što je "eurovizijsko prokletstvo"?

U Njemačkoj je zavladalo nezadovoljstvo nakon što je objavljeno kako će njihova predstavnica Sarah Engels nastupati druga u finalu Eurosonga.

Među eurovizijskim fanovima već desetljećima kruži jedno od najpoznatijih prokletstava natjecanja — ono vezano uz nastup pod rednim brojem 2. Iako zvuči kao teorija zavjere ili obična slučajnost, statistika pokazuje da nijedna država u povijesti Eurosonga nikada nije pobijedila iz druge pozicije u finalu.

Zbog toga su fanovi taj nastupni broj godinama prozvali "death slot" odnosno "pozicija smrti".

Glavni razlog krije se u psihologiji gledatelja i načinu na koji publika pamti pjesme. Eurovision traje više od tri sata, a istraživanja i statistike godinama pokazuju da pjesme koje nastupaju kasnije imaju veću šansu ostati u sjećanju gledatelja tijekom glasanja.

Drugi izvođač često nastupa prerano da bi ostavio snažan dugotrajan dojam, pogotovo nakon upečatljivog otvaranja showa. Fanovi zato smatraju da pjesma pod brojem 2 vrlo lako nestane među kasnijim nastupima.

Od 1958. godine pa do danas nijedna pjesma koja je nastupala druga nije osvojila Eurosong.

Stvar dodatno dobiva na težini zbog činjenice da su izvođači koji su nastupali drugi čak devet puta završili na posljednjem mjestu finala, a troje ih je osvojilo zloglasni nul points.

Među poznatijim žrtvama prokletstva nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo 2005., Moldavija 2006., Francuska 2015., Češka 2016., Španjolska 2018., Albanija u dva navrata (2019. i 2021.) i Luksemburg 2025. godine.

Neki su izbjegli nesretnu sudbinu, poput Dine Merlina koji je 2011. kao predstavnik Bosne i Hercegovine nastupao drugi u finalu i završio šesti, te ukrajinskih predstavnica Alyone Alyone i Jerry Heil, koje su 2024. došle do trećeg mjesta, uz visoki rezultat na televotingu.

Fanovi često upravo nakon objave redoslijeda nastupa komentiraju kako je neka država osuđena čim dobije drugu poziciju, pogotovo nakon što od 2013. isti određuju producenti kako bi show bio dinamičniji i produkcijski uravnoteženiji, a ne nasumičnim ždrijebom.

Iako mnogi eurovizijski pratitelji vjeruju u prokletstvo, stručnjaci smatraju da iza svega zapravo stoji statistika i televizijska dinamika.

Upravo zato mnogi fanovi tvrde da druga pozicija često pripadne pjesmama za koje producenti smatraju da neće biti među glavnim favoritima ili služe kao prijelaz između snažnijih nastupa.

Svake godine kada se objavi running order fanovi odmah traže tko je završio na ukletom drugom mjestu, a uvijek se postavlja isto pitanje — hoće li baš te godine netko napokon srušiti prokletstvo?

Ove godine kao druga u finalu će nastupati njemačka predstavnica Sarah Engels, a prema pisanju austrijskih medija, u susjednoj im zemlji je zavladalo nezadovoljstvo i razočaranje, pogotovo jer 33-godišnjakinja, otkako je odabrana, ne kotira dobro na kladionicama.

Dosad to nikome nije uspjelo, no Eurosong je već mnogo puta pokazao da voli rušiti pravila i statistike. Upravo zato dio fanova vjeruje da je samo pitanje vremena kada će netko iz druge pozicije napokon odnijeti pobjedu i završiti jednu od najpoznatijih eurovizijskih legendi.

Prilog u tome ide i jedan slučaj s Dječjeg Eurosonga. Godine 2003., na prvom izdanju u danskom Kopenhagenu, pobijedila je pjesma koja je nastupala druga. Bila je to "Ti si moja prva ljubav" u izvedbi Dine Jelusića.

