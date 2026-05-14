Pamtite li pobjednicu Supertalenta čija je priča dirnula Hrvatsku? Okušala se i u srpskom showu

Anatachu domaća publika ispred malih ekrana pamti kao pobjednicu Supertalenta koja je dirnula Hrvatsku svojom životnom pričom i moćnim glasom.

Anatachu Filimone Kević Zandamela mnogi pamte iz hrvatskog Supertalenta, gdje je 2021. godine odnijela pobjedu.

Kada se pojavila na Supertlentu imala je samo 18 godina, a sve je osvojila pjesmom "I'll Never Love Again" iz filma "Zvijezda je rođena".

Već na audicijskom nastupu njezin talent prepoznala je Martina Tomčić, koja joj je dala zlatni gumb, a Anatacha je preko noći postala prava zvijezda.

Svojom je izvedbom natjerala i suze na oči žiriju, publici, ali i ljudima iza kamera, a tužnom životnom pričom rasplakala je cijelu Hrvatsku. Još kao djevojčica trpjela je sve oblike nasilja među djecom.

''Moj otac je iz države Mozambik u Africi iz glavnog grada Jamakuto, a moja majka je iz Drniša iz Hrvatske. Ja i moja sestra smo jedine mulatkinje u Drnišu, i jedine smo drugačije. Grad je premali, i logično je da će biti takav mentalitet ljudi. I bila sam potpuno drugačija od drugih, u razredu su me ismijavali, imala sam i verbalno i fizički sve, svakakvo nasilje sam doživjela, to njima nije bilo nasije ali kad to doživljavate to je druga stvar'', ispričala je tada Anatacha.

Uz mlađu sestru koja je proživljavala isto, sve je ipak bilo lakše. S 15 godina obje su otišle živjeti u učenički dom u Kaštel Štafiliću i krenule u bolji život:

''U domu je fantastično, otkad sam došla ovdje meni se život promijenio, prije nisam imala prijatelja sad ih imam. Sad sam maturantica i sad se moram potruditi'', rekla je tada, a detalje pročitajte OVDJE.

U finalu showa pjevala je pjesmu "My Kind of Love" pjevačice Emeli Sandé, a pred sam kraj nastupa dogodila joj se greškica zbog koje se na pozornici rasplakala, no brzo su je utješili voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin.

Nakon pobjede u Supertalentu u velikom intervjuu ispričala nam je svoje dojmove.

"Pobjeda u Supertalentu nešto je najljepše što mi se dogodilo u životu. Osjećaj je fenomenalan. Kad su rekli moje ime, steglo me srcu i natjeralo da sve izbacim iz sebe. Samo mi je film cijelog mog života proletio kroz glavu i toliko sam ponosna na sebe. Mislila sam da će pobjedu odnijeti jedna od dvije konkurentice jer su zbilja zaslužile. Nisam očekivala da ću to biti ja", priznala nam je 2021. godine.

Kao pobjednici, pripala joj je nagrada u iznosu od 200 tisuća kuna, a Anatacha nam je rekla da će dobro promisliti što će s učiniti s novcem.

"Novac od pobjede jako mi puno znači. Iskreno, ne znam na što ću ga potrošiti jer ima toliko toga što mi treba u životu, pa ću pametno promisliti o tome", ispričala je ranije.

Svoj glazbeni talent nastavila je pokazivati i nakon pobjede u hrvatskom Supertalentu pa se 2024. godine okušala i u srpskom glazbenom natjecanju ''IDJ Show''.

Na audiciji se predstavila riječima:

''Sudjelovala sam u ''Supertalent Hrvatska'' i pobijedila'', nakon čega je pred žirijem koji su činili Nataša Bekvalac, Relja Popović i Darko Dimitrov otpjevala pjesmu ''Gram emocija''.

Iako u početku nije prošla dalje, Anatacha je naknadno dobila novu priliku i vratila se u natjecanje. Tijekom showa uspješno je prošla nekoliko faza i još jednom pokazala svoj vokalni talent, no ipak nije uspjela izboriti mjesto među 12 najboljih natjecatelja. U svom posljednjem nastupu izvela je pjesmu ''Netko nije'' Ilme Karahmet.

