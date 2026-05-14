Vrckava Puljanka iz MasterChefa nakon showa krenula je u velike pobjede, znamo čime se bavi!

Eni Đorđević, energična bivša kandidatkinja "MasterChefa", jučer je viđena u Splitu, a otkrila nam je i čime se bavi nakon showa.

Bivša kandidatkinja "MasterChefa" Eni Đorđević jučer je privukla pažnju na tribinama tijekom košarkaške utakmice KK-a Split i KK-a Zabok u Splitu.

Vrckava Puljanka snimljena je među publikom, a svojim ležernim izdanjem u majici leopardova uzorka i s voluminoznom punđom ponovno nije prošla nezapaženo.

Simpatična Eni, koju su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni "MasterChefa", nakon showa ne staje s gastroavanturama. Karizmatična Puljanka, koja je dogurala do najbolja četiri natjecatelja, danas je potpuno posvećena kuhanju i svoje znanje prenosi drugima kulinarskim radionicama.

Eni je tijekom natjecanja osvojila publiku svojom energijom, humorom i kreativnim jelima, a upravo joj je "MasterChef", kako sama priznaje, promijenio život. Danas razvija vlastiti gastrobrend, osmišljava recepte za društvene mreže i organizira radionice na kojima polaznike uči profesionalnim kuharskim tehnikama.

Posebnu strast gaji prema umacima. Upravo su oni glavna tema njezinih radionica jer smatra da kvalitetan umak može podići svako jelo. Polaznike tako uči filetirati ribu, pripremati temeljce, emulzije, redukcije i kreme, odnosno tehnike koje je i sama usavršavala tijekom showa.

''Ideja je zapravo krenula kad sam shvatila da ljudi zanemaruju umak, koji je karakter i potpis svakog kuhara. Meso možemo prepržiti, i ribu, kako god, ali ako imamo umak, on će spasiti cijelo jelo. Tako da sam rekla – moram krenuti, moram vidjeti kako će ljudi reagirati kad čuju da je ovo prva radionica takve vrste u Hrvatskoj'', ispričala je za IN magazin.

Iako je po struci frizerka, Eni je odavno shvatila da je njezina prava ljubav kuhinja. Ljubav prema kuhanju dodatno je razvila tijekom života u Maleziji, gdje je počela snimati recepte i gastrosadržaj za društvene mreže.

''Uvijek je to bila tema i u Masterchefu jer sam znala bit raščerupana pa kovrčava pa ravna, volim raditi frizure jer sam, naravno, frizerka. To me zanimalo kad sam bila mlađa, a onda sam putem otkrila puno različitih poslova, poput prodaje, kuhanja, koji me puno više zanimaju, tako da je frizerstvo ostalo samo na mojim frizurama.''

Dugoročno sanja i o otvaranju vlastitog restorana, za koji već ima brojne ideje, a otkrila je i da to neće biti ništa klasično ni već viđeno.

''Jedan restorančić imam u planu, dosta ideja, to ne bi bilo nešto klasično i već viđeno, ali jednog dana...'' rekla je.

Eni danas na društvenim mrežama prati 40 tisuća ljudi, s kojima i dalje dijeli svoje recepte.

