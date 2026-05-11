Pamtite Blaža iz Večernje škole? Danas se bavi sasvim drukčijim poslom

Nekad je nasmijavao milijune gledatelja kao legendarni Blaž iz ''Večernje škole'', a danas Damir Folnegović živi daleko od televizijskih reflektora.

Malo je televizijskih likova u Hrvatskoj koji su ostavili tako snažan trag kao Blaž iz kultne ''Večernje škole''. Generacije gledatelja pamte njegove improvizacije, dosjetke i legendarne rasprave sa Željkom Pervanom, Denisom, Zuhrom i Antimonom.

Iza tog lika stajao je Damir Folnegović, glumac i zabavljač koji je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske scene.

No dok ga publika i danas zove Blaž, njegov život posljednjih godina krenuo je u potpuno drugom smjeru — gastronomiji, vinima i putovanjima Hrvatskom.

Rođen 5. kolovoza 1962., Folnegović je široku popularnost stekao kao član postave ''Večernje škole'', kultne improvizacijske emisije Željka Pervana koja je obilježila hrvatsku televiziju devedesetih i dvijetisućitih. Njegov Blaž bio je osebujan, pomalo zbunjen, često veseliji učenik iz zagorskog miljea, a upravo je taj spontani humor osvojio publiku.

Iako ga je televizija obilježila za cijeli život, Folnegović se s vremenom povukao iz klasične glumačke scene. Dok su mnogi očekivali nove nastavke ''Večernje škole'', on je krenuo potpuno drugim putem — počeo je obilaziti restorane, kušati vina i pisati gastro vodiče po Hrvatskoj.

U intervjuu za 24sata otkrio je kako je mjesecima putovao kroz sve hrvatske regije kako bi pronašao najbolje restorane i vinarije. Obišao je kontinentalnu Hrvatsku, Dalmaciju, Istru i Kvarner, razgovarao s ugostiteljima i vinarima te iskustva pretočio u nekoliko vodiča. Posebno se istaknula knjiga Vrh – vina i restorani Hrvatske, koja je prevedena i na engleski te francuski jezik.

Još ranije objavio je i knjigu ''Blaževa gastro putovanja Hrvatskom'', u kojoj je predstavio 58 restorana i 58 hrvatskih vinara iz svih dijelova zemlje. Svaki restoran u knjizi dobio je kratku priču, preporučeno jelo i vinsku preporuku. Knjiga je zamišljena kao ležeran vodič kroz hrvatsku gastronomiju i eno-scenu, ali i svojevrsna promocija domaće tradicije i lokalnih okusa.

Iako danas živi puno povučenije nego u vrijeme najveće televizijske popularnosti, publika ga i dalje prepoznaje gdje god se pojavi. Često se okuplja s kolegama iz ''Večernje škole'', a njihova druženja redovito izazivaju val nostalgije među fanovima. Posebno emotivno bilo je posljednjih godina nakon smrti Mladena Horvata, legendarnog Denisa, kada su objavljene zajedničke fotografije stare ekipe.

Damir je aktivan i na Facebooku, gdje se voli pohvaliti trenutnim poslom.

