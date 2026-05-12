Šašavi Kramer iz Seinfelda viđen prvi put nakon dvije godine, kontroverza ga je stajala karijere

Michael Richards, legendarni glumac kojeg milijuni pamte kao ekscentričnog Cosma Kramera iz kultne serije "Seinfeld", ovih je dana prvi put nakon dvije godine fotografiran u javnosti.

Paparazzi su ga snimili tijekom šetnje i kupovine na Melrose Placeu u Los Angelesu, a mnogi su primijetili kako i danas ima prepoznatljivu gustu kovrčavu kosu, koja je obilježila njegov najpoznatiji televizijski lik.

Richards danas ima 75 godina i rijetko se pojavljuje u javnosti, ponajviše zbog kontroverzi koje su gotovo preko noći uništile njegovu karijeru sredinom 2000-ih.

Rođen je 24. srpnja 1949. godine u Culver Cityju u Kaliforniji. Odrastao je sa samohranom majkom nakon što mu je otac preminuo dok je još bio dijete.

U svojim memoarima "Entrances and Exits" otvoreno je govorio o nesigurnostima koje su ga pratile cijeli život te otkrio kako je njegova majka u jednom trenutku razmišljala o pobačaju, no tada su pobačaji bili ilegalni i opasni. Upravo je zbog toga, tvrdi Richards, odrastao s dubokim osjećajem da nije poželjan i dovoljno dobar.

Prije glume kratko je služio vojsku, a potom je studirao dramsku umjetnost i počeo nastupati kao stand-up komičar. Tijekom 70-ih i 80-ih pojavljivao se u manjim televizijskim i filmskim ulogama, a publika ga je mogla vidjeti u projektima poput "Fridays", "Poroci Miamija", "Kafić Uzdravlje" i "UHF".

Pravu slavu donijela mu je uloga Cosma Kramera u seriji "Seinfeld", koja se emitirala od 1989. do 1998. godine i danas se smatra jednim od najboljih sitcoma svih vremena.

Jerryjev luckasti susjed s nepredvidivim ponašanjem, dramatičnim ulascima i apsurdnim idejama vrlo brzo postao je jedan od omiljenih televizijskih likova 90-ih. Richardsova fizička komedija i improvizacija bili su ključni dio uspjeha serije, a za tu je ulogu osvojio čak tri Emmyja.

Ipak, iako ga je publika obožavala, Richards je kasnije priznao da se nikada nije osjećao potpuno zadovoljno vlastitim uspjehom.

"Nikada nisam bio potpuno zadovoljan svojom izvedbom u 'Seinfeldu'. Slava je samo povećala moje nesigurnosti", rekao je u jednom intervjuu.

Sve se promijenilo 2006. godine kada je tijekom stand-up nastupa u klubu Laugh Factory u Los Angelesu doživio potpuni slom pred publikom. Nakon što su ga neki gledatelji prekidali tijekom nastupa, Richards je krenuo u rasistički ispad koristeći teške uvrede na račun Afroamerikanaca.

Snimka incidenta ubrzo je postala viralna i izazvala golemi šok u Hollywoodu i javnosti. Richards je gotovo preko noći postao persona non grata, a njegova karijera praktički je stala. Nedugo nakon incidenta pojavio se u emisiji Davida Lettermana, gdje se javno ispričao.

"Zaista sam shrvan zbog ovoga i jako mi je žao. Nisam rasist. Rekao sam užasne stvari", rekao je tada.

Kasnije je priznao kako je godinama pokušavao razumjeti vlastiti bijes i nesigurnosti koje su dovele do tog trenutka.

Richards se nakon skandala gotovo potpuno povukao iz javnog života. Tek posljednjih godina ponovno se počeo pojavljivati u medijima zahvaljujući memoarima i manjim komičarskim projektima.

U autobiografiji je otkrio i da mu je 2018. dijagnosticiran rak prostate prvog stadija. Glumac je priznao da je u jednom trenutku mislio da umire, no odluka da želi biti prisutan u životu svog sina dala mu je snagu za borbu.

Od 2010. godine u braku je s glumicom Beth Skipp, s kojom ima sina. Iz prvog braka ima i odraslu kćer.

Iako danas živi znatno mirnijim životom nego tijekom vrhunca slave, njegovo ime i dalje ostaje neraskidivo povezano s Kramerom i jednom od najvećih televizijskih kontroverzi 2000-ih.

Za mnoge fanove Richards će zauvijek ostati genijalni komičar koji je obilježio televizijsku povijest, ali i čovjek čiji je vlastiti skandal potpuno promijenio njegov život i karijeru.

