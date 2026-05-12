Potresne optužbe protiv Kralja Popa ponovno su uzdrmale javnost, detalji su uznemirujući

Četvero braće i sestara Cascio u novom je intervjuu optužilo Michaela Jacksona za dugogodišnje seksualno zlostavljanje i psihološku manipulaciju, dok njegova ostavština sve tvrdnje naziva pokušajem iznude novca.

Iako je prošlo gotovo 17 godina od njegova tragičnog odlaska, protiv Michaela Jacksona i dalje se javljaju potresne optužbe za zlostavljanje djece.

Nove optužbe našle su se u javnosti nakon što je četvero braće i sestara Cascio u emisiji "60 Minutes Australia" iznijelo detaljne i uznemirujuće tvrdnje o navodnom seksualnom zlostavljanju koje su, kako tvrde, trpjeli godinama.

Eddie, Dominic, Aldo i Marie-Nicole Cascio, koji su desetljećima slovili kao jedna od najbližih obitelji pokojnom pjevaču, danas tvrde da ih je Jackson vrbovao, manipulirao i psihološki kontrolirao još od djetinjstva. Obitelj Cascio bila je toliko bliska s Kraljem Popa da ih je navodno nazivao svojom drugom obitelji, a djeci je bio poput zabavnog ujaka.

Sve je započelo tijekom 1980-ih, kada se Jackson sprijateljio s njihovim roditeljima, hotelskim menadžerom Dominicom Casciom starijim i njegovom suprugom Connie. Prema riječima braće i sestara, pjevač ih je osvajao raskošnim poklonima, privatnim avionima, putovanjima i odlascima na turneje diljem svijeta, zbog čega su se kao djeca osjećali posebno i privilegirano.

"Učinio je da se osjećamo kao njegova obitelj, njegova djeca, njegovo sve", rekao je Eddie Cascio, koji tvrdi da ga je Jackson počeo seksualno zlostavljati kada je imao samo 11 godina tijekom turneje Dangerous 1993. godine.

Braća i sestre tvrde da se navodno zlostavljanje događalo na ranču Neverland, u hotelskim sobama tijekom turneja, ali i u njihovoj obiteljskoj kući, dok roditelji navodno nisu ništa sumnjali. Eddie tvrdi da je zlostavljanje trajalo čak 16 godina te da je Jackson od njega posljednji put navodno tražio seksualne usluge svega nekoliko mjeseci prije smrti 2009. godine.

Posebno uznemirujuće tvrdnje iznijeli su Dominic i Marie-Nicole, koji navode kako ih je Jackson navodno tjerao da piju "Jesus Juice" – vino pomiješano s lijekovima poput Xanaxa i Vicodina – te ih uvjeravao da su jedini u obitelji koji prolaze kroz takva iskustva.

Marie-Nicole tvrdi da ju je Jackson nagovarao da se razgoliti pred njim dok je bila djevojčica, dok Aldo tvrdi da je kao dijete bio seksualno zlostavljan tijekom zajedničkog igranja videoigara u krevetu. Braća i sestre također tvrde da ih je Jackson godinama psihološki manipulirao i pripremao za eventualna policijska ispitivanja, usađujući im strah da će završiti u zatvoru i da će njihova obitelj biti uništena ako progovore.

Unatoč svemu, obitelj Cascio desetljećima je javno branila Michaela Jacksona, čak i tijekom njegova uhićenja 2003. godine. Tvrde da su tek nakon gledanja dokumentarca "Leaving Neverland" 2019. godine počeli drugačije gledati na vlastita iskustva.

"Jer, na kraju dana, on je bio čudovište, a ne mi", izjavio je Eddie.

S druge strane, odvjetnik Jacksonove ostavštine Marty Singer odbacio je sve optužbe nazvavši ih očajničkim pokušajem izvlačenja novca. Posebno je istaknuo da je obitelj Cascio desetljećima tvrdila da im Jackson nikada nije naudio te naglasio kako optužbe dolaze više od 15 godina nakon pjevačeve smrti.

Jackson je prvi put bio optužen za seksualno zlostavljanje početkom 1990-ih, a kasnije je uhićen i početkom 2000-ih zbog novih optužbi, no na kraju je oslobođen na sudu. Unatoč brojnim kontroverzama koje ga prate i godinama nakon smrti, Kralj Popa i dalje ostaje jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih figura u povijesti glazbene industrije.

