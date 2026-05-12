Velika sreća u obitelji srebrnog vatrenog: Stigao je sin kojem su dali posebno ime

Srebrni vatreni Tin Jedvaj i njegova supruga Dina Dragija postali su roditelji dječaka Nika, koji je rođen sredinom travnja.

Naš nogometaš Tin Jedvaj i njegova supruga Dina Dragija ovih dana proživljavaju najljepše dane svoje ljubavi.

Prije 20-ak dana u obitelj je stigao sin Nik, kojeg je lijepa plavuša rodila u Grčkoj, gdje trenutno žive zbog Jedvajeve profesionalne karijere, piše Večernji list.

U prvim danima s pridošlicom u obitelj uz njih su bili i bake i djedovi koji su im pripomogli i podržali ih kroz novu životnu fazu.

"To je zaista potpuno nova dimenzija života i mislim da vas ništa i nitko ne može u potpunosti pripremiti za taj trenutak, bez obzira na to koliko ste ga priželjkivali, zamišljali ili pokušavali unaprijed doživjeti kroz tuđa iskustva. Taj prvi susret, kada prvi put primite svoje dijete u ruke, nešto je što se doista ne može opisati riječima. Mislim da svi koji su prošli to iskustvo razumiju kada kažem da je to jedan od onih trenutaka koji vas zauvijek promijene, i to na najljepši mogući način", ispričala je Dragija, čiji je porod prošao bez komplikacija: "Rodila sam prirodnim putem s 19. na 20. travnja, kada sam, prema preporuci ginekologinje, otišla u bolnicu. Ondje su me postupno pripremili za porod, pa je sve vezano uz porod prošlo školski."

Srebrni Vatreni svojoj supruzi je najveća podrška, koliko mu dozvoljavaju obveze za Panathinaikos.

"Tin mi je ogromna podrška i partner koji je, koliko god mu obaveze to dopuštaju, u potpunosti prisutan i angažiran. Njegova karijera često zahtijeva odsutnost, privatno nepredvidive rasporede i stalne prilagodbe, pa to znači da ćemo se kao obitelj morati jako dobro organizirati. No činjenica je da smo oboje vrlo angažirani, odgovorni i ravnopravni u svemu i vjerujem da ćemo i kroz ovo iskustvo biti prava podrška jedno drugome", poručila je Dragija, koja je rekla da se zasad ništa nije promijenilo osim što su umorniji zbog buđenja svaka dva sata.

Inače, ovaj par vjenčao se u Crkvi svetog Nikole u Varaždinu 2022. godine. Dinu je tada do crkve pratio njezin otac, a tijekom obreda pjevala im je Jelena Žnidarić Zsa Zsa.

Lijepa mladenka za svoj poseban dan imala je čak dvije vjenčanice. Prva je bila raskošna haljina bogata detaljima, dok je druga bila jednostavnija, bez suvišnih ukrasa, elegantno krojena uz vrat i bez rukava.

Slavlje se nakon obreda održalo u dvorcu Leiter, a među gostima su bila i brojna poznata imena. Stigao je Mario Mamić s tadašnjom suprugom Tijom, bila je tu Izabel Kovačić, pjevač Stefan Cvijović Cvija, dizajnerica Kristina Burja, frizer Zvonimir Franić, koji je bio zaslužan za Dininu frizuru, Helena i Dominik Livaković, kćeri Zdravka Mamića i brojni drugi.

