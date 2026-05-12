Je li ovo sad stvarno otišlo predaleko? Kontroverzna epizoda hit-serije podijelila je fanove

Peta epizoda treće sezone serije "Euphoria" izazvala je burne reakcije zbog eksplicitnih i bizarnih scena Sydney Sweeney, koje su brojni fanovi nazvali uznemirujućima i ritualom ponižavanja.

Peta epizoda treće sezone serije "Euforija" izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a brojni gledatelji tvrde kako je HBO-ova hit-serija ovoga puta otišla predaleko.

Epizoda naslovljena "This Little Piggy" fokusirala se gotovo isključivo na lik Cassie Howard, koju glumi Sydney Sweeney, a eksplicitne scene i sadržaj bizarnih fetiša izazvali su žestoke kritike fanova.

Već na samom početku epizode Cassie je prikazana kako za svoj profil na OnlyFansu snima provokativni sadržaj, uključujući erotična ASMR videa, snimke u donjem rublju, slanje nošenih gaćica klijentima te niz drugih fetiš-scena koje su mnoge gledatelje ostavile u šoku. Posebno su kontroverzne bile scene u kojima siše vlastiti nožni prst, provocira klijente pred kamerom i snima sadržaj inspiriran kinkovima ponižavanja.

No scena koja je izazvala najviše reakcija dogodila se pri kraju uvodnog segmenta epizode, kada Cassie poprima goleme proporcije, gotovo veličine Godzille, i počinje gaziti kroz Los Angeles. U nadrealnoj sekvenci inspiriranoj klasičnim hororom "Attack of the 50 Foot Woman" iz 1958. njezin lik nailazi na muškarca koji masturbira gledajući njezin sadržaj, nakon čega slijedi niz eksplicitnih i grotesknih prizora koji su kod publike izazvali val negativnih komentara.

Na Redditu i drugim društvenim mrežama fanovi su posebno kritizirali kreatora serije Sama Levinsona, tvrdeći kako se treća sezona pretvorila u ritual ponižavanja Sydney Sweeney.

❌ El último capítulo de Euphoria ha sobrepasado todos los límites en cuanto a cosificación de Sidney Sweeney



Cassie se hace gigante (a lo Godzilla), apoya sus pechos desnudos contra el ventanal de una casa y un hombre los lame



(no se puede publicar por la política +18 de X) https://t.co/BvlxG90DoE pic.twitter.com/p6zmlnUdEH — LO + (@SuperViiral) May 11, 2026

🔥🚨JUST IN: Sydney Sweeney is going viral for performing ‘ASMR’ in the recent episode of Euphoria as her character Cassie continues to portray the role of an OF model. pic.twitter.com/euWCsGr8pT — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 11, 2026

🚨Cassie as a giant woman in ‘Euphoria’ Season 3 Episode 5.



Now streaming on @hbomax pic.twitter.com/cXIQf3ud57 — ‘EUPHORIA’ Season 3 (@euphoriacentral) May 11, 2026

most interesting & audacious thing on legacy streaming rn and its not even close . cassie will go down as one of the most memorable and polarizing characters of all time . euphoria is basically just the cassie show now pic.twitter.com/0iuIk97kxr — dez (@desmondjacobz) May 11, 2026

"Zašto gledamo Cassie kako siše prste na nogama?", "Ovo je najneugodnija scena sezone", "Je li ovo samo Levinsonov osobni fetiš?", "Sydney Sweeney treba naučiti reći ne", samo su neki od komentara koji su se pojavili nakon emitiranja epizode.

Mnogi smatraju da je fokus serije gotovo u potpunosti prebačen na Cassien sadržaj na OnlyFansu, zbog čega su pojedini fanovi seriju čak prozvali "Cassiphoria". Dio publike smatra da je "Euforija" izgubila emocionalnu dubinu i društveni komentar po kojem je bila poznata u prvim sezonama te da se sada oslanja isključivo na šokantne scene i seksualno eksplicitni sadržaj.

Osim kontroverznih scena s Cassie, epizoda je donijela i niz dramatičnih zapleta. Rue, koju glumi Zendaya, sada surađuje s DEA-om kao doušnica, no upada u ozbiljne probleme sa svojim opasnim šefom Alamom, dok Cassie nastavlja pokušavati zaraditi novac kako bi pomogla suprugu Nateu, koji duguje lihvarima i prolazi kroz brutalan niz nasilnih obračuna.

Unatoč kritikama, serija i dalje ruši rekorde gledanosti, a fanovi već raspravljaju o tome hoće li finale treće sezone nadmašiti kontroverze koje je izazvala ova epizoda. Finale osmerodijelne sezone zakazano je za 31. svibnja.

