Natalija Prica nakon dugo vremena viđena u javnosti, zbog ovog događaja napravila je iznimku

Rotary klub Zagreb Zrinjevac svečanom je gala večerom u prepunom Grand Ball Roomu hotela Sheraton obilježio 15 godina humanitarnog djelovanja, okupivši brojne uzvanike iz zemlje i inozemstva te poznata lica poput Natalije Price.

Brojni prijatelji, članovi drugih Rotary klubova, suradnici i gosti iz zemlje i inozemstva uveličali su obljetnicu kluba poznatog po brojnim dobrotvornim akcijama. Reakcije uzvanika potvrda su kako je ovo bio jedan od najiščekivanjih događaja godine u rotarijanskoj zajednici.

Posebnu pažnju privukla je bivša Miss Universe Hrvatske Natalija Prica, koje posljednjih godina nemamo prilike često viđati u javnosti.

Prica, koja ima svoju ordinaciju za ortodonciju, pojavila se u dugoj, elegantnoj sivkastoj haljini bez rukava, čiji je raskošan kroj bio obogaćen upečatljivim srebrnim cvjetnim aplikacijama, dok su gornji dio haljine krasili decentni prozirni detalji koji su vizualno izdužili siluetu. Svoj izgled upotpunila je jednostavnom srebrnom pismo-torbicom i stiliziranim holivudskim valovima.

Bivšu Miss Universe posljednji puta smo vidjeli u prosincu prošle godine, kada je zajedno s još nekoliko hrvatskih predstavnica na Miss Universe dočekala i podržala Lauru Gnjatović, koja je ušla među prvih 30 na Miss Universe 2025. u Tajlandu.

"Već 15 godina Rotary klub Zagreb Zrinjevac djeluje pod motom 'Budi dobar čovjek', povezujući druženje i služenje srcem, s posebnim naglaskom na pomoć najranjivijima u našoj zajednici. U godini kada slavimo 15. obljetnicu kluba usredotočili smo se na pomoć mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Sretni smo što se na našoj svečanoj gala proslavi okupilo toliko puno rotarijanaca i drugih naših prijatelja, koji su tako pružili podršku klubu i našim ovogodišnjim aktivnostima", rekla je predsjednica Kluba Petra Boić Petrač.

Važnost ovakvih okupljanja istaknuo je i nekadašnji vaterpolist, danas guverner hrvatskog Rotary Districta 1913 Tomislav Paškvalin: "Bavio sam se sportom, pa tako znam da su za uspjeh bilo kojeg kolektiva ključni ljudi. Rotary klub Zagreb Zrinjevac dokazao je kako su njegovi članovi baš to - ljudi. Jer, kao što je u sportu sve mjerljivo krajnjim rezultatom, tako je i u rotarijanskom djelovanju mjerljivo koliko je neki klub humanitarnim radom pomogao društvenoj zajednici u kojoj djeluje. A rezultati Zagreb Zrinjevca u ovih 15 godina govore sami za sebe."

Nakon svečanog dijela programa i bogate tombole, tijekom koje su podijeljene brojne atraktivne nagrade, uslijedio je i glazbeni dio koji je na sjajan način okrunio večer koja će se još dugo prepričavati i pamtiti.

