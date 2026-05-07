Misteriozna smrt apsolutne filmske ikone: Život i smrt puni neodgovorenih pitanja

Marilyn Monroe, najveća holivudska ikona 20. stoljeća, iza glamura i slave skrivala je teško djetinjstvo, burne ljubavi, borbu s depresijom i ovisnošću te tragičnu smrt koja i danas izaziva brojne kontroverze i fascinaciju javnosti.

Marilyn Monroe i više od šest desetljeća nakon smrti ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica popularne kulture. Simbol glamura, seksipila i zlatnog doba Hollywooda, žena čije su fotografije, filmovi i citati postali dio svjetske pop kulture, iza osmijeha je skrivala život obilježen traumama, nesigurnostima, depresijom i usamljenošću.

Njezina priča i danas fascinira jednako kao i misteriozne okolnosti smrti koje nikada nisu prestale izazivati teorije i rasprave.

Rođena je kao Norma Jeane Mortenson 1. lipnja 1926. u Los Angelesu. Njezin biološki otac nikada nije službeno potvrđen, a majka Gladys Baker borila se s ozbiljnim psihičkim problemima i većinu života provela po bolnicama.

Zbog toga je Norma Jeane djetinjstvo provela između sirotišta, udomiteljskih obitelji i domova za nezbrinutu djecu. Često je govorila kako nikada nije imala osjećaj pravog doma ni sigurnosti.

Sa samo 16 godina udala se za Jamesa Doughertyja, djelomično kako bi izbjegla povratak u sirotište. Tijekom Drugog svjetskog rata radila je u tvornici streljiva, gdje ju je fotograf američke vojske primijetio i angažirao za promotivne fotografije. Upravo je taj trenutak promijenio njezin život.

Nakon uspjeha kao model potpisala je prvi filmski ugovor s 20th Century Foxom te promijenila ime u Marilyn Monroe. Tijekom kasnih 40-ih i ranih 50-ih dobivala je manje uloge, no ubrzo je postalo jasno da kamera obožava njezinu karizmu.

Prvi veliki proboj ostvarila je filmovima "Niagara", "Gentlemen Prefer Blondes" i "How to Marry a Millionaire", a upravo je kombinacija senzualnosti, humora i ranjivosti stvorila potpuno novi tip filmske zvijezde.

Marilyn je tijekom 50-ih postala najveća filmska zvijezda svijeta. Među njezinim najvažnijim filmovima izdvajaju se "The Seven Year Itch", "Bus Stop", "Some Like It Hot" i "The Misfits". Za film "Some Like It Hot" osvojila je Zlatni globus i dokazala da je puno više od seks simbola. Kritičari su sve više počeli cijeniti njezin glumački talent i komičarski timing.

Marilynin privatni život bio je gotovo jednako praćen kao i karijera. Nakon što je postala model i krenula graditi karijeru, razvela se od Doughertyka 1946. godine. Godine 1954. udala se za legendarnog bejzbolaša Joea DiMaggia. Njihov brak bio je iznimno turbulentan. DiMaggio je teško podnosio njezin status seks simbola, posebno nakon slavne scene iz "The Seven Year Itcha". Brak je trajao samo devet mjeseci, no DiMaggio ju je navodno nastavio voljeti do kraja života i upravo je on organizirao njezin sprovod.

Treći suprug bio joj je slavni dramatičar Arthur Miller. Njihov brak simbolizirao je pokušaj Marilyn da pobjegne od imidža plavuše i dokaže ozbiljnost kao glumica i žena. No i taj odnos bio je opterećen njezinim psihičkim problemima, nesigurnostima i sve težim ovisnostima, što je dovelo do razvoda 1961. godine.

Jedna od najvećih kontroverzi njezina života bila je navodna ljubavna veza s američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem. Iako nikada nije službeno potvrđena, desetljećima se govori da su bili u vezi, a Marilyn je dodatno potaknula glasine slavnim izvođenjem pjesme "Happy Birthday, Mr. President" 1962. u Madison Square Gardenu.

Navodno je bila bliska i njegovom bratu Robertu Kennedyju, što je dodatno hranilo teorije zavjere nakon njezine smrti.

Iza glamura Marilyn se godinama borila s ozbiljnom depresijom, anksioznošću i nesanicom. Postala je ovisna o tabletama za spavanje, sedativima i alkoholu. Istovremeno je često ulazila u sukobe sa studijima jer je željela ozbiljnije uloge i veću kontrolu nad karijerom. Poznata je bila po kašnjenjima na snimanja i problemima s koncentracijom, što je frustriralo producente.

Mnogi danas smatraju da je bila žrtva okrutnog holivudskog sustava koji ju je istovremeno obožavao i iskorištavao.

Posljednjih godina života njezino psihičko stanje sve se više pogoršavalo. Snimanje filma "Something’s Got to Give" bilo je prepuno problema, a studio ju je čak privremeno otpustio.

Pronađena je mrtva 5. kolovoza 1962. u svom domu u Los Angelesu, samo dva mjeseca nakon što je navršila 36 godina. Službeni uzrok smrti bila je predoziranje barbituratima i smrt je proglašena vjerojatnim samoubojstvom.

No okolnosti smrti desetljećima su izazivale sumnje i teorije zavjere – posebno zbog navodnih veza s obitelji Kennedy.

Nakon smrti Marilyn je postala veća ikona nego ikad prije. Njezina imovina i prava godinama su bili predmet pravnih sporova, a fotografije, haljine i osobni predmeti prodavani su za milijune dolara.

Posebno je poznata njezina haljina u kojoj je pjevala Kennedyju, koju je Kim Kardashian nosila na Met Gali 2022., izazvavši velike polemike.

O Marilyn su snimljeni brojni dokumentarci, filmovi i knjige, a njezin lik postao je simbol Hollywooda, feminiteta, slave i tragične sudbine.

Marilyn Monroe ostala je jedna od rijetkih zvijezda čiji je utjecaj nadživio generacije. Andy Warhol pretvorio ju je u umjetnički simbol pop arta, a njezina estetika i danas inspirira modu, glazbu i film. Iako je javnost dugo gledala samo najpoznatiju plavušu svijeta, s vremenom je postalo jasno koliko je iza te slike stajala inteligentna, nesretna i kompleksna žena koja se cijelog života borila za prihvaćanje i mir.

Upravo zato Marilyn Monroe i danas nije samo holivudska ikona – nego i jedna od najtragičnijih figura moderne pop kulture.

