Dado Polumenta u suzama govorio o sestri koja je u kolicima: ''Kroz što je ona prošla...''

Pjevač Dado Polumenta rijetko govori o privatnom životu, no jednom je prilikom emotivno otvorio dušu i kroz suze progovorio o svojoj sestri Dajani, čija je životna sudbina obilježila cijelu njegovu obitelj.

Njezina dugogodišnja borba, ali i snaga roditelja, koji su joj bezuvjetno posvetili život, za popularnog pjevača predstavljaju najveću životnu lekciju i podsjetnik da treba cijeniti svaku sitnicu.

Dado Polumenta

Dajana je već više od tri desetljeća vezana uz invalidska kolica. Zbog teškog zdravstvenog stanja ne govori, ne čuje i ne hoda. Gostujući u emisiji ''Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović'', Dado je emotivno govorio o tragediji koja je zadesila njegovu sestru još u najranijem djetinjstvu.

''Dajana je moja sestra, rođena kao i svaka druga beba, potpuno zdrava. S tri mjeseca dobila je visoku temperaturu, 42 stupnja, nakon čega su joj liječnici dali pogrešnu injekciju i došlo je do oštećenja oko 60 posto mozga. Od tada su postupno počele otkazivati funkcije i mišići'', ispričao je Polumenta.

Dado Polumenta

Kako je rekao, njezino stanje se s godinama pogoršavalo, a posljedice su ostale trajne.

''Već trideset godina ona je u kolicima. Ne postoje riječi kojima bih mogao opisati tu bol i patnju, ne samo svoju, nego prije svega mojih roditelja i sve kroz što je ona prošla'', rekao je pjevač.

Dado ističe kako ga je upravo sestrina sudbina naučila najvažnijim životnim vrijednostima.

''Od nje sam puno naučio o životu, ljudima i toj čistoći. Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima. Koliko god da je to teško, s druge strane je i velika blagodat jer te nauči da cijeniš svaki korak, svaki gutljaj vode koji možeš sam uzeti, da ne budeš ovisan ni o kome'', zaključio je Polumenta.

Ivona i Dado Polumenta

Ivona Polumenta

