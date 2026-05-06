Jedan viralni video proslavio ju je preko noći: Tko je influencerica koja je viđena s vječnim zavodnikom?

Meredith Duxbury, beauty influencerica koja je postala viralna zahvaljujući kontroverznoj tehnici nanošenja pudera, privukla je pažnju nakon što je snimljena u društvu Orlanda Blooma na afterpartyju Met Gale.

Američka influencerica Meredith Duxbury ovih je dana završila u središtu pozornosti nakon što je snimljena kako napušta afterparty Met Gale u društvu Orlanda Blooma.

Iako izvori tvrde da među njima nema romantične veze, činjenica da je 27-godišnjakinja, koja s tamnosmeđom bojom kose jako podsjeća na Blomovu bivšu partnericu Katy Perry, viđena uz holivudskoga glumca, čija je veza s 28-godišnjom švicarskom manekenkom Luisom Laemmel potvrđena krajem ožujka, ponovno je povećala interes za djevojku koju milijuni već godinama prate na društvenim mrežama.

Duxbury je danas jedna od najpoznatijih beauty influencerica na TikToku, no njezin put do slave nije počeo u svijetu glamura. Rođena u Londonu, odrasla je u SAD-u, a prije nego što je postala internetska senzacija, bavila se modelingom i radila različite poslove povezane s modom i društvenim mrežama. TikTok je počela koristiti tijekom pandemije, prvo kao zajednički s bivšim dečkom, nakon čega je krenula objavljivati videe šminkanja i beauty transformacija.

Upravo ju je jedan video lansirao među najpoznatija lica platforme. Riječ je o viralnom videu u kojem je pokazala svoju danas već kultnu tehniku nanošenja pudera – umjesto nekoliko kapi Meredith je na lice nanosila ogromne količine proizvoda rukama, bez klasičnih beauty alata, otvarajući usta na stihove rap-pjesama. Mnogi su bili šokirani količinom šminke koju koristi, dok su drugi bili fascinirani krajnjim rezultatom. Video je prikupio milijune pregleda i izazvao lavinu reakcija, a Meredith je praktički preko noći postala viralna zvijezda.

Njezina full-glam tehnika, za koju tvrdi da ju je koristila jer ju je bilo sram njezinih pjegica, ubrzo je postala zaštitni znak. Dok su je neki beauty stručnjaci kritizirali zbog pretjeranog korištenja proizvoda, drugi su isticali kako je upravo autentičnost i odbijanje beauty pravila izdvajaju od drugih influencerica. Meredith je nastavila graditi karijeru upravo na toj prepoznatljivoj estetici – glamuroznoj, upečatljivoj i pomalo kontroverznoj.

Popularnost na TikToku donijela joj je i ozbiljan poslovni uspjeh. Danas surađuje s velikim beauty i modnim brendovima poput Morphea, YSL Beautyja, Charlotte Tilburyja i Maybellinea, a procjenjuje se da od društvenih mreža i partnerstava zarađuje milijune dolara godišnje. Osim sponzoriranih objava, prihod ostvaruje i kroz modne kampanje, evente i suradnje s luksuznim brendovima.

Iako je najpoznatija po beauty sadržaju, posljednjih godina sve se više okreće modi. Pojavljivanja na velikim događanjima poput Met Gale, suradnje s modnim kućama i sve češći editorijali pokazali su da Meredith želi proširiti karijeru izvan TikToka i beauty industrije.

Privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, a o njezinim vezama ne zna se mnogo. Jedine informacije koje se znaju jest da je s prijašnjim dečkom Brandonom Remerom, kojeg je upoznala za vrijeme proljetnih praznika, imala zajednički profil na TikToku, a prekinuli su krajem 2023. ili početkom 2024. godine.

Danas Meredith Duxbury ima 18 milijuna pratitelja i status jedne od najutjecajnijih beauty influencerica svoje generacije, a svako njezino pojavljivanje, bilo na društvenim mrežama ili uz holivudske zvijezde poput Orlanda Blooma, odmah izaziva veliki interes javnosti.

