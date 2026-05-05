Živjeli su u uvjerenju da imaju sasvim običnog oca, a onda se otkrila jeziva istina

Dokumentarac "My Father, BTK Killer" donosi potresnu i intimnu priču iz perspektive Kerri Rawson, kćeri jednog od najzloglasnijih serijskih ubojica u američkoj povijesti, Dennisa Radera, poznatog kao BTK (Bind, Torture, Kill), odnosno, "sveži, muči, ubij".

Za razliku od klasičnih true crime formata koji se fokusiraju na zločine i istrage, ovaj dokumentarac stavlja naglasak na psihološki i emocionalni slom jedne obitelji koja je živjela u uvjerenju da ima sasvim običnog oca sve do trenutka kada se istina brutalno razotkrila.

Središnja figura dokumentarca je Kerri Rawson, koja vodi gledatelja kroz vlastitu traumu, pokušavajući pomiriti dvije nespojive slike – brižnog oca i hladnokrvnog ubojicu. Njezina ispovijest nosi najveću težinu jer razbija stereotip o "čudovištima". Rader nije bio izolirani psihopat s ruba društva, već obiteljski čovjek, crkveni volonter i susjed kojeg su svi poznavali.

Dennis Rader prikazan je kroz arhivske snimke, policijske materijale i vlastite izjave. Upravo ta kombinacija daje jeziv kontrast između njegove javne fasade i brutalnosti zločina koje je počinio. Njegova hladnoća, potreba za kontrolom i manipulacijom dodatno se ističu kroz način na koji je komunicirao s policijom i medijima.

Važnu ulogu imaju i članovi obitelji, prijatelji te istražitelji, koji pokušavaju rekonstruirati kako je moguće da je netko toliko dugo vodio dvostruki život.

Posebno je snažan trenutak kada Kerri govori o trenutku kada je saznala istinu – šok, nevjerica i osjećaj izdaje oblikuju cijeli narativ. Dokumentarac ne traži opravdanje za zločine, već pokušava razumjeti posljedice koje oni imaju na nevine.

Vizualno, dokumentarac koristi kombinaciju arhivskih materijala, intervjua i rekonstrukcija, uz suzdržanu, gotovo hladnu atmosferu koja dodatno pojačava nelagodu. Fokus nije na senzacionalizmu, već na tihoj, osobnoj tragediji.

Ono što "My Father, BTK Killer" izdvaja jest činjenica da priču ne vodi policija ni novinari, već dijete zločinca. Time se gledatelju otvara potpuno nova dimenzija, ne gledamo samo priču o ubojici, nego o životu nakon istine.

Ovaj dokumentarac postavlja neugodno pitanje: koliko zapravo poznajemo ljude koji su nam najbliži i što se događa kada se ta slika nepovratno raspadne.

